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Çok taraflı konferans içerikli rapor

BM Genel Sekreteri’nin, Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılmasına ilişkin olarak hazırla

Çok taraflı konferans içerikli rapor

BM Genel Sekreteri’nin, Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılmasına ilişkin olarak hazırla

08 Aralık 2011 Perşembe 11:12
Çok taraflı konferans içerikli rapor
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BM Genel Sekreteri’nin, Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılmasına ilişkin olarak hazırladığı rapor taslağın, gelecek hafta Güvenlik Konseyi tarafından onaylanması ışığında New York’ta perde gerisinin yoğun olduğu belirtildi.

BM Genel Sekreteri’nin, Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılmasına ilişkin olarak hazırladığı rapor taslağın, gelecek hafta Güvenlik Konseyi tarafından onaylanması ışığında New York’ta perde gerisinin yoğun olduğu belirtildi. Fileleftheros gazetesi, “Çok Taraflı Konferans İçerikli Rapor” başlıklı haberinde, aldığı bilgilere dayanarak, “alışılageldik şüphelilerin”, rapor taslağına, gerçekleşmesine yönelik olarak ön koşulları kaydetmeksizin, Kıbrıs sorununa ilişkin çok taraflı konferansın toplanması ifadesinin dahil edilmesi yönünde çaba sarf ettiğini yazdı.

Buna paralel olarak BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon’un, Green Tree’deki son üçlü görüşme sonrasında yaptığı “sürecin son aşamaya girdiğine” (bir diğer değişle oyunun sonu olacağı) ilişkin ifadesinin de kayda geçirileceğini yazan gazete, Güney Kıbrıs’ın özellikle bugün ne uluslararası konferansın toplanması ne de oyunun sonuna ilişkin ön koşullar bulunmazken, bu ifadelerden kaçınılması için çaba sarf ettiğini belirtti. Gazete iyi haber alan kaynaklara dayanarak Güvenlik Konseyi’nin daimi beş üyesi önünde buluna rapor taslağının değiştirilmesine ilişkin görüşmelerin ileriki günlerde de süreceğini de yazdı.

LAVROV RUM DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı çerçevesinde aralarında Rum Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli’nin de bulunduğu, Türk ve Yunan mevkidaşlarıyla ayrı ayrı bir araya gelerek Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri ele aldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Moskova’dan yapılan resmi açıklamaya dayanarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Markulli’yle, sürmekte olan doğrudan müzakereler çerçevesinde Kıbrıs sorununun gidişatı ile, Güvenlik Konseyi’nde, BM’nin UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasına ilişkin raporunun (üzerinde) çalışılmasını el aldığını yazdı. Habere göre Lavrov-Markulli görüşmesinde gündemdeki diğer uluslararası meseleler de ele alındı.

Son Güncelleme: 08.12.2011 11:12
Anahtar Kelimeler:
KıbrısBmBarışKonferansGücü
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