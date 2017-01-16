Yaşam:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ocak 2017 Pazartesi 19:15

Çıplak İzdivaç Programı Başlıyor!

Çıplak İzdivaç Programı Başlıyor!
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Çıplak İzdivaç Programı Başlıyor!
Avustralya’da yayın yapan SBS kanalı yeni başlayan bir programla gündem oldu.

“Çıplak Günlükler” isimli programda birbirini hiç tanımayan insanlar iç çamaşırlarına kadar soyunup yatağa giriyor. Programdaki amaç ise çift olması muhtemel olan kişilerin ilk randevularında her şeyin şeffaf olması.

SBS kanalının pazartesi akşamı yayına başlayacak olan "Çıplak Günlükle"r programında bekar ve daha önce brbirini hiç tanımayan 2 kişi sadece çift kişilik bir yatağın olduğu stüdyoya giriyor.

Karşılıklı üzerindeki kıyafetleri çıkaran 2 kişi sonunda yatağa geçiyor. Ardından yatakta zıplıyorlar. Sonrası ise daha da ilginç.

Çift olması muhtemel olan yarışmacılar yaklaşık 30 dakika boyunca birbirlerine dev ekranda yansıyan hayatlarıyla ilgili soruları yanıtlıyorlar. Yatakta birbirine sarılıp uzanan her iki yarışmacının da buluşmanın sonunda kalma ya da gitme hakkı bulunuyor.

Bu akşam ilk bölümü yayınlanacak olan program merakla bekleniyor.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DİNOZORLARI YOK EDEN "KARANLIK VE SOĞUK" DİNOZORLARI YOK EDEN "KARANLIK VE SOĞUK"
16 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ 16 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ
Oyuncak Maymun İçin Yas Tuttular! Oyuncak Maymun İçin Yas Tuttular!
Çiğ Domatesin İnanılmaz Faydası Çiğ Domatesin İnanılmaz Faydası
Yaşlanmayı Frenleyebilecek Protein Bulundu Yaşlanmayı Frenleyebilecek Protein Bulundu
Nutella, İtalya'da Raflardan İndiriliyor Mu? Nutella, İtalya'da Raflardan İndiriliyor Mu?
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

DİNOZORLARI YOK EDEN "KARANLIK VE SOĞUK"

Haberi Oku