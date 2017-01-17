Yaşam:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ocak 2017 Salı 18:27

Cinsel İlişki Esnasında Çorap Giyerseniz…

Cinsel İlişki Esnasında Çorap Giyerseniz…
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Cinsel İlişki Esnasında Çorap Giyerseniz…
Yatakta çorap giymenin hiçbir çekiciliği olmadığını düşünebilirsiniz. Ama iç çamaşırınızdan çok daha etkili olacak.

Kulağa tuhaf gelse de, eğer anne ve baba adayları cinsel ilişkileri sırasında çorap giyerse, hamile kalma şansları artıyor. Bunun sebebi de vücudu sıcak tutarak hormonların daha hareketli olmasına yardımcı olması deniliyor.

Öksürük şurubunun hamileliğe etkisi
Bazı kadınların öksürük şurubunu, hamilelik için harika bir ilaç olarak gördüğünü biliyor muydunuz?
Öksürük şurubu, boğaz ve sinüslerdeki mukusları azalttığı için nefes almayı kolaylaştırır. İlginç olanı ise rahim boynundaki mukuslarda da işe yaramasıdır. Bu da hamile kalma sürecini hızlandırmaya yardımcıdır.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Koca Alerjisi' Yüzünden Bir Araya Gelemiyorlar! 'Koca Alerjisi' Yüzünden Bir Araya Gelemiyorlar!
Çıplak İzdivaç Programı Başlıyor! Çıplak İzdivaç Programı Başlıyor!
DİNOZORLARI YOK EDEN "KARANLIK VE SOĞUK" DİNOZORLARI YOK EDEN "KARANLIK VE SOĞUK"
16 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ 16 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ
Oyuncak Maymun İçin Yas Tuttular! Oyuncak Maymun İçin Yas Tuttular!
Çiğ Domatesin İnanılmaz Faydası Çiğ Domatesin İnanılmaz Faydası
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

'Koca Alerjisi' Yüzünden Bir Araya...

Haberi Oku