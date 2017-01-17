Cinsel İlişki Esnasında Çorap Giyerseniz…



Kulağa tuhaf gelse de, eğer anne ve baba adayları cinsel ilişkileri sırasında çorap giyerse, hamile kalma şansları artıyor. Bunun sebebi de vücudu sıcak tutarak hormonların daha hareketli olmasına yardımcı olması deniliyor.Öksürük şurubu, boğaz ve sinüslerdeki mukusları azalttığı için nefes almayı kolaylaştırır. İlginç olanı ise rahim boynundaki mukuslarda da işe yaramasıdır. Bu da hamile kalma sürecini hızlandırmaya yardımcıdır.