Yaşam:
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08 Şubat 2017 Çarşamba 11:45

Cilt Yaşlanmasına Dur Diyen Harika Yiyecekler

Cilt Yaşlanmasına Dur Diyen Harika Yiyecekler
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Cilt Yaşlanmasına Dur Diyen Harika Yiyecekler 

Yaşlanmak doğal bir süreç olsa da bunu geciktirmek sizin elinizde. Her ne kadar bakım uygulasanız da doğru beslenmek cilt güzelliğinin olmazsa olmazı. İşte cilt yaşlanmasına dur diyen harika yiyecekler...

Cilt yaşlanmasını önlemek ya da yok etmek için pahalı ve kimyasal içerikli kremler, ilaçlar ve daha pek çok ürün kullanılıyor. Ancak cildin yaşlanmasına dur demek için en önemli yol doğru beslenmekten geçiyor. İşte cilt yaşlanmasına "Dur!" diyen harika yiyecekler!

A vitamini deposu: Havuç

Havuç, içeriğinde yer alan A vitamini sayesinde antioksidan görevi yaparak cildi yeniler. Böylece yaşlanmayı engeller. Aynı etki havuç dışında kepekli tahıllar aracılığıyla da gerçekleştirilebilir.

Leke ve kırışıklıklara birebir: Domates

Domatesin cilt üzerindeki mucizevi etkilerini içerisindeki likopen sağlar. Likopen; kırışıklıkların oluşumunu da engeller, yaşlılıktan oluşan cilt lekelerinin oluşumunu da yavaşlatır.

Yemişlerle gelen güzellik

En iyi cilt ürünlerinin içerisinde mutlaka E vitamini bulunur. Ay çekirdeği, kabak çekirdeği, badem ve ceviz gibi lezzetli kuru yemişler ile alabileceğiniz E vitamini, hücrelerinizi korur, çeperlerinize gelecek zararlara karşı savaş açar. Özetle, yaşlanmaya neden olan etkileri yok etmek için mücadele eder.

En sağlıklı yağ: Balık

Omega-3 yağı, balığın cilde en iyi gelen besinler arasında yer almasını sağlar. Balık, içeriğindeki Omega-3 yağı sayesinde cildi güneşten ve zararlı etkilerinden korur, nemli tutar.

Cildinizin en büyük ihtiyacı: Su

Vücudumuzun en büyük ihtiyacı olan su, cildimizin nem dengesini de sağlayan çok etkili bir etkendir. Su sayesinde cilt esnek bir hale ve en ideal nem dengesine kavuşur. Böylece cildimiz çok daha zor kırışır, lekelenir ve sarkar.

En doğal kolajen için: Kırmızı meyveler

Yaşlanmayı önleyen kozmetik kremler arasında yer alan bir diğer unsur kolajen üretimi C vitamini ile gerçekleştirilebilir. Böylece cilt daha esnek hale gelir. Yaban mersini, çilek, böğürtlen gibi meyveler ayrıca ciltteki iltihaplanmaları da iyileştirir. Antioksidan etki gösterir.

Cildinizi yenileyin: Yeşil sebzeler

C vitamini deposu olan pek çok yeşil sebze, esneklik veren bu vitaminin dışında demir de içerir. Ispanak, brokoli, semizotu ve pazı gibi sebzeler, içeriklerindeki demir sayesinde kandaki oksijeni arttırır. Oksijen cilt hücrelerine rahatça nüfus ettiğinde ise cilt canlanır ve kırışıklık oluşumu engellenir.
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