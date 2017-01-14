Çiğ Domatesin İnanılmaz Faydası



Çiğ domates, hakkında farklı fikirler olan bir gıdadır. Bazı kişiler doğal olarak tatlılığını sever ve sandviçten, güvece, pizzadan, salataya her yerde kullanırken, bazıları yapısından ve asidik içeriğinden hoşlanmaz.İster sevin, ister sevmeyin çiğ domatesin faydaları arasında esansiyel vitaminlerin, minerallerin ve besin maddelerinin alınması bulunur ve sağlık açısından yararları da çeşitlidir.Çiğ domateslerde doğal olarak çeşitli antioksidanlar, vitaminler ve mineraller mevcuttur. Bu maddeler ciddi hastalıklara karşı koruma potansiyeli taşırlar. Daha fazla domates ve genel olarak daha fazla sebze tüketmek kemik kaybı, kanser, şeker hastalığı, böbrek taşı, felç, kalp krizi ve obezite gibi sağlık sorunlarına karşı koruyucu etki gösterebilir.Çiğ domatesin ayrıca enflamasyon karşıtı etkisi de vardır ve bilişsel fonksiyon bozukluklarına karşı yardımcı olabilir. Domateslerin erkekler için özel faydaları da olabilir. En azından haftada bir domates tüketilmesi erkekler için önerilir, çünkü içindeki likopen, prostat sağlığının iyi olmasına destek verir.Çiğ domatesin faydaları içeriğindeki antioksidanlardan ve yararlı bileşenlerden kaynaklanmaktadır. Domatesin içindeki ana antioksidan likopendir.Bu madde, vücutta hasara yol açabilecek serbest radikalleri nötralize eder. Domatesin içinde ayrıca beta karoten, folik asit ve A, C, E vitaminleri bulunur. Domateslerin ayrıca kalori içeriği çok düşüktür. Bu da demektir ki bolca domates yemek bile çok az kalori ve yağ alınmasını sağlar. Bir bardak miktarında dilimlenmiş domateste sadece 30 kalori ve 0.5 gramdan az yağ vardır.Çiğ domates yemenin bazı istenmeyen etkileri de olabilir. Domatesin asidik bir yapısı vardır, bu da asit reflüsü şikayetini kötüleştirebilir. Eğer gastroözofagealreflü hastalığınız varsa domates yemekten tamamen kaçınmanız önerilebilir, çünkü tetikleyici bir gıda olabilir. Başka sebze ve meyvelerin yerine sürekli domates yemek de besin maddesi eksikliklerine yol açabilir.Pişmiş ve işlenmiş domates ürünlerini tüketmek de çiğ domatesin faydalarının çoğunu sağlar ancak pişirme ve işleme sürecinde bazı enzimler ve faydalı bileşenler yok edilmiş olabilir. Eğer beslenmenizde domatesin yeriyle ilgili belirli sorularınız varsa, diyetinizde önemli bir değişiklik yapmadan önce bunları doktorunuzla veya bir diyetisyenle tartışabilirsiniz.