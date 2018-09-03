"Çiftlik Bank Tosun Firarda" 9 Kasım'da Vizyonda

Başrollerinde Burak Alkaş ve Fercan Bay'ın olduğu film 9 Kasım'da vizyona girecek.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün konuk oyuncu olarak rol alacağı filmin kadrosunda birçok sürpriz isim daha olacak.

Yapımcılığını ve yönetmenliğini İsmail Hakkı Koç'un yaptığı, Türkiye, Kıbrıs ve Miami'de çekilen "Çift'lik Bank- Tosun Firarda" filminin dağıtımcısı Özen Film olacak.

Gündeme bomba gibi düşen ve Hollywood filmlerini aratmaycak bir senaryoyla birçok insanın mağdur olmasına sebep olan Çiftlik Bank skandalı beyaz perdeye uyarlandı.

Yapımcılığı ve yönetmenliğini İsmail Hakkı Koç'un üstleneceği filmin başrolünde, Pis Yedili dizisinden Orço karakteriyle tanınan genç oyuncu Burak Alkaş; "Kardeş Payı" ve "Filinta" gibi birçok dizi ve filmde yer alan tiyatro sanatçısı Fercan Bay olacak. Kısa birönce Türkiye, Kıbrıs ve ABD'de çekimleri tamamlanan filmin görüntü yönetmenliklerini ise halen yayında olan "Yeni Gelin" dizisinin görüntü yönetmeni Önder Güral ve Amerika'da meslek hayatına devam eden Kaan Pala üstlendi. Film Kasım ayında vizyona girecek.

Ayrıca Çiftlik Bank skandalının perde arkasını mizahi bir dille anlatacak film heyecanla bekleniyor. Türkiye, Kıbrıs ve Miami'de çekilen "Çift'lik Bank- Tosun Firarda" filmi, yeni sezonda sinemaseverlerle buluşacak.