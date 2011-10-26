Ceza yasası’nda değişiklik girişimleri Rum basınına da gündem oldu

KKTC’de Ceza Yasası’nda değişiklik çalışmaları, Rum basınına da gündem oldu. Eski Rum Maliye Bakanı ve müzakere heyeti üyesi Mihalis Sarris’in “doğaya aykırı cinsel ilişki” suçlamasıyla tutuklanmasının ardından yasanın ilgili maddesinin kaldırılması için baskıların arttığını yazan Rum gazeteler, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun da ilgili yasağın kaldırılması konusunda hemfikir olduğunu kaydetti. Alithia, Avrupa Parlamentosu’nun Kıbrıslı Türklerle Yüksek Seviyede Temas Grubu Üyesi olarak Eroğlu ile görüşen Rum kökenli İngiltere’nin Avru

pa Milletvekili Maria Yannakudaki’nin, aralarında Sarris’in de bulunduğu üç kişinin tutuklanmasına ilgi gösterdiğini yazdı. Gazete “Sarris Yasayı Değiştiriyor... Derviş Eroğlu Da Eşcinsellik Yasağının Kaldırılmasına Razı” başlık ve spotlarıyla aktardığı haberinde, Yannakudaki’in Eroğlu ile yaptığı görüşmede ele alınan konular hakkında siyasi danışmanı Matthew Green’in açıklama yaptığını kaydetti.

Green, Yannakudaki’nin Eroğlu’ndan, “Kıbrıs Türk toplumunun eşcinsellikle ilgili yasağın kaldırılmasını istediği ve kendisinin de bunu onaylayacağı yönünde teyit aldığını” savundu. Green’e göre Yannakudaki, Eroğlu ile görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, eşcinselliğin Avrupa ve Türkiye’de yasadışı olmadığına dikkat çekerek, bu yasanın kaldırılmasının gerektiğini ifade etti. (HC/GÜR)