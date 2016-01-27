Cenazede Görüp Aşık Oldu!

CENAZEDE GÖRÜP AŞIK OLDU!

Öldürdüğü arkadaşının kardeşiyle evlendi...

Öldürdüğü asker arkadaşının cenazesinde aşık olduğu kız kardeşiyle evlenen şahıs, geceleri gördüğü kabuslara daha fazla dayanamayıp, 10 yıl sonra polise teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, Muhittin Kızılaslan (36) ve Hacı Aydın (35), Elazığ’da 2001-2003 yılları arasında beraber askerlik yaptı. Kızılaslan, terhisinden sonra İstanbul’da tekstil işinde çalışmaya başladı. Asker arkadaşı Hacı Aydın’ı da yanına çağıran Muhittin Kızılaslan, 2006 yılında, memleketi Muş’a taşınacağını söyledi.



Uyuşturucuya alıştığı iddia edilen Aydın ise, kendisini o zaman niye İstanbul’a çağırdığını sorunca, aralarında tartışma çıktı. Çıkan kavgada Muhittin Kızılaslan’ı 27 bıçak darbesiyle öldüren Hacı Aydın, arkadaşını battaniyeye sararak kaldığı bekar evinin önüne bıraktı.