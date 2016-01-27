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Cenazede Görüp Aşık Oldu!

Gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı...

Cenazede Görüp Aşık Oldu!

Gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı...

27 Ocak 2016 Çarşamba 14:52
Cenazede Görüp Aşık Oldu!
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 CENAZEDE GÖRÜP AŞIK OLDU!


Öldürdüğü arkadaşının kardeşiyle evlendi...

Öldürdüğü asker arkadaşının cenazesinde aşık olduğu kız kardeşiyle evlenen şahıs, geceleri gördüğü kabuslara daha fazla dayanamayıp, 10 yıl sonra polise teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, Muhittin Kızılaslan (36) ve Hacı Aydın (35), Elazığ’da 2001-2003 yılları arasında beraber askerlik yaptı. Kızılaslan, terhisinden sonra İstanbul’da tekstil işinde çalışmaya başladı. Asker arkadaşı Hacı Aydın’ı da yanına çağıran Muhittin Kızılaslan, 2006 yılında, memleketi Muş’a taşınacağını söyledi.

Uyuşturucuya alıştığı iddia edilen Aydın ise, kendisini o zaman niye İstanbul’a çağırdığını sorunca, aralarında tartışma çıktı. Çıkan kavgada Muhittin Kızılaslan’ı 27 bıçak darbesiyle öldüren Hacı Aydın, arkadaşını battaniyeye sararak kaldığı bekar evinin önüne bıraktı.

İfadesi alandıktan sonra mahkeme tarafından serbest bırakılan Hacı Aydın, öldürdüğü arkadaşı Muhittin Kızılaslan’ın cenazesine katılmak üzere Muş’a gitti. Cenazede öldürdüğü arkadaşı Muhittin Kızılaslan’ın kız kardeşi Suphiye K’ye aşık olan zanlı, bir sene sonra, öldürdüğü arkadaşının kız kardeşiyle evlendi. Bu zaman zarfında Bursa’ya taşınan ve Arap turistlere rehberlik yapan Hacı Aydın, vicdan azabıda daha fazla dayanamadı. 10 yıldır her gece öldürdüğü arkadaşının rüyalarına girdiğini söyleyen Aydın, Emek Polis Karakolu'na giderek, cinayeti itiraf etti.

Zanlı Hacı Aydın, Bursa Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin sorularına cevap vermeyen Aydın, "Teşekkür ederim" diyerek el salladı. 





Son Güncelleme: 27.01.2016 14:51
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Cenazede Görüp Aşık Oldu!Gerçek 10 Yıl Sonra Ortaya çıktı...
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