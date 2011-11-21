Çelebis, doğalgaz konusuna değindi

Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’ın danışmanı ve müzakere grubu üyelerinden Tumazos Çelebis, Haravgi gazetesine verdiği söyleşinin ikinci bölümünde doğalgaz konusuna değindi.

Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’ın danışmanı ve müzakere grubu üyelerinden Tumazos Çelebis, Haravgi gazetesine verdiği söyleşinin ikinci bölümünde doğalgaz konusuna değindi. Çelebis, bir soru üzerine, “hidrokarbon yataklarının Kıbrıs sorununun çözümünde katalizör olacağının söylenmesinin mümkün olmadığını, hidrokarbon yataklarının; tüm konunun nasıl idare edildiğine bağlı olarak katalizör hale gelmesinin mümkün olduğunu” belirtti. Çelebis “icraatlara paralel olarak kazançlı çıkabilirsiniz veya kaybedebilirisiniz” ifadesini kullandı.

Çelebis, Noble Energy Şirketi platformunun olası (hidrokarbon) yatağına yakın mesafede bulunduğunu, bunun doğru yolda olunduğu anlamına geldiğini söyledi. “Doğalgaz konusunda Türkiye ile karşı karşıya geldiklerini” ifade eden Çelebis, bu durumların gül - geç olmadığını, tehlike arzettiğini savundu. Çelebis, “bir tanesi, Türkiye’nin bölgedeki doğal zenginliğe göz dikmesi olan tehlikelerin hala daha var olduğunu” iddia etti.

KKTC’nin Türkiye ile kıta sahanlığı konusunda imzaladığı anlaşmanın gelişmeleri nasıl etkilediği ve sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin, Türkiye ile “tek başına” anlaşma imzalamasının mümkün olup olmadığı konusundaki soruya karşılık Çelebis, Türkiye’nin “MEB” için değil kıta sahanlığı için anlaşma imzaladığını, bunun da teorik olarak kendisine, kıta sahanlığının ekonomik bölge içerisinde olması nedeniyle ekonomik bölgeyi farklı belirlemesi imkanı sağladığını söyledi.

Çelebis, kıta sahanlığının belirlenmesinin tam değil kısmi yapıldığının da görülmekte olduğunu savundu. Bu belirlemenin kabul edilemez olmakla birlikte uluslararası hukuk açısından geçersiz olduğunu öne süren Çelebis, Türkiye ile Güney Kıbrıs arasında belirleme anlaşmasının elbette ki yapılması gerektiğini ancak bunun, bazılarının dediği gibi, tek taraflı yapılmaması gerektiğini söyledi. Çelebis, tek taraflı ilerlemeleri durumunda Deniz Hukuku’nu ihlal etmiş olacaklarını da iddia etti.

Çelebis bununla birlikte çözümden önce Türkiye’nin, sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti”ni tanıyacağı anlamına geleceğinden dolayı buna rıza göstermeyeceğinin de farkında olduklarını söyledi. Çelebis ayrıca, “Kıbrıs sorununun çözümü durumunda doğal zenginliğin bir bölümünün Kıbrıslı Türklere gideceğini” de kaydetti ve “Kıbrıs sorununun çözümünde doğal kaynaklar iki topluma ait olacak” dedi.