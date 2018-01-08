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Canan Karatay: Kelle Paça Ye, Botoksa İhtiyacın Kalmaz

Canan Karatay: Kelle Paça Ye, Botoksa İhtiyacın Kalmaz

Canan Karatay: Kelle Paça Ye, Botoksa İhtiyacın Kalmaz

Canan Karatay: Kelle Paça Ye, Botoksa İhtiyacın Kalmaz

08 Ocak 2018 Pazartesi 22:42
Canan Karatay: Kelle Paça Ye, Botoksa İhtiyacın Kalmaz
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İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kollajen içeren kelle paça yiyen insanların botoksa ihtiyaç duymayacağını söyledi.

Adana’da düzenlenen 11’inci Çukurova Kitap Fuarı’na gelen Prof. Dr. Karatay, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği “Yaşam Boyu Sağlık” konulu söyleşide konuştu. Sağlıklı beslenmenin ipuçlarını veren Karatay, yağlı kuzu etinin istenilen miktarda tüketilebileceğini anlattı. Kelle paça yemeğinin de oldukça faydalı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Karatay şöyle konuştu:

“Kelle paçayı bol bol yiyeceğiz. En doğal, en dengeli besin. Senelerce ’kolesterol yükseltiyor’ diye yasaklandı. Ondan sonra da hastalıklar arttı. Bunlar vücudun ihtiyacı olan doğal protein, en doğal kollajen. Gidiyorlar botoks yaptırıyorlar. Kelle paça ye, ihtiyacın kalmaz.”

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