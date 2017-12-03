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03 Aralık 2017 Pazar 13:12

Canan Karatay: Düz Duvara Tırmanırsınız

Canan Karatay: Düz Duvara Tırmanırsınız
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Prof. Dr. Canan Karatay, Turpu veya havucu çiğ olarak beyaz peynirle beraber yiyin, yanına da zeytin koyun; düz duvara tırmanırsınız. Fıstık yerseniz de fıstık gibi olursunuz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kariyer Eğitim Günlerinin 25.si, Prof. Dr. Canan Karatayın katılımıyla gerçekleşti. İstanbul Üniversitesi (İÜ) Fen Fakültesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Prof. Dr. Karatay, kendisini eleştirenlere cevap verdi. Üç kitabının Harvard Üniversitesi Kütüphanesine girdiğini açıklayan Karatay, 2011de ilk kitabım çıktı. Çeşitli yerlerde bana bana hâlâ şarlatan ve bilimsel konuşmuyor diyorlar. İşte size bilimsel olduğunun ispatı Bu kütüphanede 20 milyon kitap var. Buraya üç kitabım da Türkçe olarak girdi" ifadelerini kullandı.

"DÜZ DUVARA TIRMANIRSINIZ"
Gençlere beslenme önerilerinde de bulunan Prof. Karatay, Turpu veya havucu çiğ olarak beyaz peynirle beraber yiyin, yanına da zeytin koyun; düz duvara tırmanırsınız. Fıstık yerseniz de fıstık gibi olursunuz" dedi. Gazlı içeceklerin zararlarına değinen Canan Karatay, Üç yaşındaki çocuğu şeker komasından kaybettik. Bir kutu gazlı içecekte 22 paket şeker var. Lütfen bunlardan uzak durun. Gençliğinizin kıymetini bilin. Meyve sularında da aynı şekilde şeker var. İnanmayın ki onların içinde C vitamini var. Çok büyük bir kalori var. O kalori vücuda girince, siz kendinizi güçlendirilmiş zannediyorsunuz" diye konuştu. Zeytinyağı tüketiminin önemine değinen Karatay, şunları söyledi:

Zeytinyağı yetişkinlerin ana sütüdür. Riviera işlenmiştir, yenmemelidir. Virjin, yani doğal zeytinyağı ise kanser hücrelerini öldürür. Zeytin ise bol bol yenmeli. Kalorisi yok. Zeytin dalı ve yaprağı da önemli. En güçlü doğal antiboyotik... Zeytin ağacı, tüm zor şartlara direnerek 2 bin 500 yıl yaşıyor. Hâlâ da meyve veriyor. Biz 80-100 yıl yaşıyoruz. Sık sık grip olmamak ve kulak ağrısı çekmemek için zeytinyağı yiyin"

 
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