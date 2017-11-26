Canan Karatay'dan 'Zeytinyağı İçin' Tavsiyesi

Milas 4'üncü Zeytin Hasat Şenliği aralarında Muğla Valisi Esengül Civelek, MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, Milas Kaymakamı Eren Arslan, CHP'li Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay ile sivil toplum kuruluşu, siyasi partilerin temsilcileri, çiftçiler ve üreticilerin de katıldığı yürüyüş ile dün (Cumartesi) başladı. Milas girişindeki Hayıtlı Mahallesi'nde toplanan kalabalık, Atapark'a kadar davul ve zurna eşliğinde yürüdü. Şenlik, halk oyunları gösterisi ve resmi törenle devam etti."Bu bereketli topraklarımızda yetişen ürünlerin içerisinde zeytinin önemli bir yeri vardır. Zeytin en kutsal uygarlıklarda, efsanelerde, dinlerde, refah, bilgelik, barış, bolluk, saflık gibi değerlerin sembolüdür. Bütün ağaçların ilki denilen zeytin, ilçemizdeki tarımsal alanlar içerisinde yüzde 66'lık payıyla büyük önem teşkil etmektedir. Ülkemizde bulunan yaklaşık 110 milyon zeytin ağacının, yüzde 10'luk varlığı ilçemiz sınırları içerisindedir. Geçtiğimiz yıl aldığımız coğrafi işaret belgesiyle de zeytinimizin kalite üstünlüğünü ispatlamış olduk. Memecik zeytinimizden elde ettiğimiz ürünümüz erken hasat, soğuk sıkım ile şifa kaynağı haline dönüşmektedir."Muğla Valisi Esengül Civelek, şenliğin organizasyonunda emeği geçenlere teşekkür etti 4. Milas Zeytin Hasat Şenliği'nin hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Vali Civelek, "Meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları Milas'ta beş marka Milas zeytinyağı coğrafi işaretlemesini aldı. Süreçte gayret, çaba, emek sarf eden tüm taraflara şahsım, Muğla ve ülkem adına şükranlarımı sunuyorum. Coğrafi işaretleme, Milas zeytinyağının Milas'a özgün bir ürün olduğunu ve kalitesini garantilemiştir. Bundan sonra da Milas zeytinyağımız piyasada hak ettiği, layık olduğu yere gelecektir. Biz de bunun haklı gururunu yaşayacağız. Milas Zeytin Hasat Şenliğimiz, zeytinciliğimizin geliştirilmesine, zeytin ve zeytinyağımızın tanıtılmasına, markalaşmasına katkı sağlayacağına olan inancım tamdır" dedi.Zeytin ve zeytinyağı ürünlerinin tanıtımların ve bilgilendirilmelerin yapıldığı şenlikte İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay da doğal, soğuk sıkım sızma zeytinyağının faydalarını konusunda bir konferans verdi. Prof. Dr. Karatay, sağlıklı yaşam için 7'den 77'ye herkese bol bol zeytinyağı içmeleri tavsiyesinde bulundu. Dünyanın sağlıklı meyvesinin zeytin, en sağlıklı meyve suyunun ise zeytinyağı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Karatay, "Zeytinyağını mutlaka tüketmeniz gerekiyor. Çünkü zeytinyağı demek sağlık demektir. Sağlıklı beslenin ki sağlıklı ve uzun bir ömür yaşayasınız. Günde en az 30 zeytin tanesi tüketmeniz gerek. Başta meme kanseri olmak üzere tüm kanser çeşitlerini önleyen bir doğal antibiyotikten söz ediyoruz. Kolesterol korkunuz olmasın. Vücuttaki şeker oranını düzenler, günboyu dinç olmanızı sağlar" dedi.Zeytin Hasat Şenliği, konferansı ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Meslek Yüksekokulu akademisyenleri ve öğrencilerinin hazırladığı zeytin temalı sanatsal eserleri, Milas Halk Eğitimi Merkezi'nde üretilen ürünler ile zeytin ve zeytinyağı firmalarının açtığıı standların gezilip, alışveriş yapılmasıyla devam etti. Zeytindostu Derneği tarafından, zeytinyağı tadımı da yaptırılan şenlikte daha sonra Menteş Mahallesi'ndeki bir zeytin bahçesinde temsili hasat yapıldı. Zeytin silkme makinesiyle modern yöntemler kullanılarak hasat edilen zeytinler, plastik kasalarla fabrikaya götürüldü ve soğuk sıkım yapılarak taze zeytinyağının tadına bakıldı.