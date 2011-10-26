Çakıcı, Praksula ile görüştü

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı’nın dün EDİ Başkanı ve Ticaret Sanayi Turizm Bakanı Praksula Andoniadu ile görüştüğü haber verildi.
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı’nın dün EDİ Başkanı ve Ticaret Sanayi Turizm Bakanı Praksula Andoniadu ile görüştüğü haber verildi.
Fileleftheros gazetesi, “Doğalgaz Konusunda Kıbrıslı Türk’e Bilgi Verdi” başlığıyla aktardığı haberinde, EDİ ofisinde gerçekleştirilen görüşmede Andoniadu’nun Çakıcı’ya, 12’inci parselde hidrokarbon araştırmaları hakkında bilgi verdiğini kaydetti.
Habere göre Andoniadu, hidrokarbon bulunmasının Kıbrıs sorununun çözümü için ek teşvik olabileceğinden bahsetti.