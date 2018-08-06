Bu tavuklar kuzu fiyatına satılıyor

Kdz. Ereğli Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği tarafından düzenlenen süs tavuklarının açık artırımı ile satışına Türkiye’nin birçok ilinden ve derneklerinden katılım sağlandı. Satışa sunulan bazı tavukların fiyatları ise bir kuzunun fiyatından daha fazla. Hobi olarak süs tavukları yetiştiren dernek üyeleri bu etkinlikle tavuklarını alıcılara sergiledi.

3 KİŞİ İLE BAŞLADILAR 40 KİŞİ OLDULAR

Amaçlarının iyi hayvan yetiştirmek olduğunu söyleyen Zonguldak Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiriciliği Derneği Kurucu Başkanı Hasan Gültekin, ilçede bir ilki yaptıklarını belirtti. Gültekin konuşmasında, “Hobici arkadaşlarımız ile yaklaşık üç ay önce karar verdik. Bizi bu yola sürükleyen arkadaşlarımız Osman Özata Düzce Süs Tavukları Dernek Başkanımız, içimizde en eski ustamız, 10 yıldır yetiştiricidir Birol bey, Emrah abimiz sağ olsunlar bugün geldiler. Zonguldak olarak bugün burada bir ilki yapıyoruz. Derneğimizi hem de tanıtmak amaçlı, birlik beraberliği sağlamak ve daha iyi hayvan yetiştirmek. Profesyonel olarak değil ama yöre olarak çocukluğumuzdan beri hayvan yetiştiriyoruz. Ereğli olarak biz bu işe 3 kişi ile başladık. Şuan etrafımızda 40 kişi falan var” ifadelerine yer verdi.