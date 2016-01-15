Bu Sütün Litresi 50 Lira



Aydın'ın İncirliova ilçesindeki deve üretim çiftliğinde litresi 50 liradan satılan süt, gerek yurt içinden gerekse yurt dışından alıcı buluyorAydın İncirliova'da deve üretim çiftliğinde litresi 50 liradan satılan deve sütü, gerek yurt içinden gerekse yurt dışından talep görüyor. Besin değerinin yüksekliği, mineral bakımdan zengin olması nedeniyle çeşitli hastalıklara iyi geldiğine inanılan deve sütünün üretimi talebi karşılamaya yetmiyor.Arap Yarımadası ile Kuzey Afrika’da yaygın olan ve dünya pazarına yavaş yavaş girmeye başlayan deve sütü, Türkiye’de birkaç deve çiftliğinde üretilerek piyasaya sunuluyor.Türkiye’deki sayılı deve üretim çiftliklerinden birinin bulunduğu Aydın İncirliova’da, 30’un üzerinde devenin bakımı yapılıyor. Çiftlikte bir yandan güreşçi deve yetiştirilirken, diğer yandan da deve sütü üretiliyor.Aynı zamanda İncirliova Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Derneği Başkanı da olan çiftliğin sahibi Aytekin Kaya, deve merakının aileden geldiğini, büyük dedelerinin ve ninesinin de 96 yaşına kadar deve beslediklerini anlattı."Buhur" adı verilen çift hörgüçlü erkek develer ile tek hörgüçlü dişi "Yoz" develerin çiftleşmesiyle dünyaya gelen "Tülü" adlı güreşçi erkek develeri yetiştirmek üzere, 1998 yılında kurduğu çiftliği daha sonra süt üretiminde de kullandığını belirten Kaya, deve sütüne ilginin yoğun olduğunu kaydetti.Deve sütünün faydalarının bilimsel olarak da kanıtlandığını, bu yüzden çeşitli hastalıklarına şifa arayanların bu ürünü tercih ettiğini ifade eden Kaya, "Deve sütü çok faydalı. Devemizden aldığımız sütü Ankara Üniversitesi'ne tahlile gönderdik ve çok olumlu sonuçlar aldık" dedi.Günde 1,5 litre süt veren develerden özel sağım makinesiyle alınan sütlerin Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından talep edildiğini belirten Kaya, dondurulup şoklanan sütün kargoyla müşterilere gönderildiğini vurguladı.Kaya, "İstanbul’a, Trabzon’a, Giresun’a süt gönderiyorum. Yurt dışından gelip deve sütü alıyorlar. Bazı doktorlar da deve sütü içilmesini öneriyor. Deve sütünün litresini 4 yıldır 50 liraya satıyorum" ifadesini kullandı.