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30 Eylül 2017 Cumartesi 18:52

Bu Sırrı Doktorlar Bile Açıklamıyor - İşte Çocuğunuza Geçen Bitten Kurtulmanın Kesin Yöntemi

Bu Sırrı Doktorlar Bile Açıklamıyor - İşte Çocuğunuza Geçen Bitten Kurtulmanın Kesin Yöntemi
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 Küçük bir çocuk başını hararetli bir biçimde kaşıdığında aklımıza ilk gelen şey başında bit olduğudur.

Küçükken herkese bit geçmiştir. Çocuklukta hatırlamak istemediğimiz en kötü anlardan biridir.

Çocuklar bit tarağıyla taranmayı sevmez. Canları çok yanar.

Bitler yetişkinlerden daha çok çocuklara geçer. Okul ortamı bunun için çok müsaittir. Yan yana asılan kabanlar ve ceketler bitlerin başka çocuklara geçişini kolaylaştırır.

Bit her ne kadar ölümcül olmasa da son derece can sıkıcıdır. Çok çabuk üremeleri de bir dezavantajdır.

Bitler için özel şampuanlar üretilmiştir ancak hiçbirinin çok etkili olduğu söylenemez.

Sizler içinde bir önerimiz var.

Hem ucuz hem de kimyasal içermiyor.

Malzemeler:

Bit tarağı
Ağız çalkalama suyu
Beyaz şarap sirkesi
Duş bonesi
Havlu

Uygulanışı:

1- Çocuğun saçını ağız çalkalama suyu ile ıslayın. Sonra da başına duş bonesi geçirin. Bir saat boyunca öyle beklesin. Bitler, ağız çalkalama suyunun kokusundan nefret ederler.

2- Saçını yıkayın ve kurulayın. Bu sefer de beyaz şarap sirkesiyle ıslayın. Sirke, yumurtalardan kurtulmanıza yardımcı olacak. Sirkeli saçların üstüne tekrardan bone geçirip bir saat bekletin.

3- Şimdi saçlarını normal şampuanla yıkayıp bit tarağıyla tarayın.

4- Çocuğunuzun gittiği okuldaki arkadaşlarında da bit varsa okula göndermeden önce saçına sprey şişesinin içine koyduğunuz ağız çalkalama suyunu püskürtün.

Healthy Life Center’dan aktarılanlara göre hem ucuz hem de doğal olan yöntemle çoğu kişi olumlu sonuçlar elde etmiş.

Yöntemden çocuğu olan arkadaşlarınızı da haberdar edin. Mutlaka birilerinin işine yarayacaktır.

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