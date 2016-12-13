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13 Aralık 2016 Salı 16:20

Bu Örümceğin Adı: Harry Potter'ın Şapkası

Bu Örümceğin Adı: Harry Potter'ın Şapkası
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Yeni keşfedilen örümceğe Harry Potter'ın şapkasının adı verildi

Hindistan’ın Karnataka bölgesinde yeni keşfedilen örümceğe, şeklinin Harry Potter kitap ve film serisindeki sihirli şapka karakterine benzerliğinden dolayı ismi ‘Eriovixia Gryffindori’ olarak belirlendi.

Yedi milimetre boyundaki örümceğin isimlendirilmesine dair, Harry Potter serisinin yazarı J.K. Rowling de açıklamalarda bulundu. Yazar, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Gerçekten beni onurlandırdınız. Bu inanılmaz hayvanı keşfedenlere tebrikler” dedi.

Örümceği keşfeden Hint doğa bilimciler: Javed Ahmed, Rajashree Khalap ve Sumukha Javagal isimlendirirken kitaptan esinlendiklerini belirtti.


 
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