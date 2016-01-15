'Bu Muska Kurşun Geçirmez' Dedi, Ateş Etti ve..

'Bu muska kurşun geçirmez' dedi, horozu öldürdü!

İsrail'de, koruyucu yeleğin denenmesi sırasında bıçak darbeleriyle yaralanan muhabirin ardından, İzmir'de de kurşun geçirmez muska yaptığını iddia eden bir kişi, söylediklerini horoz üzerinde ispatlamak istedi. Horozun boynuna muskayı geçiren adamın arkadaşı, elindeki av tüfeğiyle ateş edince horozu öldürdü







İsrail’deki bir televizyon kanalında, koruyucu yeleğin denenmesi sırasında muhabir Eitam Lachover’in canlı yayında bıçakla yaralanmasının yankıları sürerken, farklı bir olay bu kez İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yaşandı. Kentte yaşayan bir vatandaş, kendi yaptığı muskanın kime takılırsa, ateş edildiğinde zarar görmeyeceğini iddia etti.



MUSKAYI AYAĞINA BAĞLAYIP KENDİNE ATEŞ EDECEKTİ



Adam, önce muskayı ayağına bağlayıp av tüfeğiyle kendisine ateş edilmesini istedi. Sonra bundan vazgeçen adam, bir horoz yakalayarak ayağından bağladı. Horozun kafasından muskayı geçiren adam, daha sonrada kameralar karşısına geçerek, "Horoza bir şey olmayacak. Kurşun geçmeyecek" dedi. Öte yandan, yanındaki arkadaşı, tüfeği doldurarak hazırlıklarını yaptı.



HOROZ PARAMPARÇA OLDU!



Olaya şahit olan gazeteciler adamı ikna etmeye çalıştı ama başarılı olamadı. Kameraların karşısına geçen adam, tüfeği daha sonra arkadaşına vererek ateşlemesini istedi. Adamın arkadaşı, tüfeğin tetiğine basmasıyla saçmaların hedefi olan horoz paramparça oldu. Horozun öldüğüne inanamayan adam, "Ben bunun öteki şeyini takmayı unutmuşum. Mümkün değil, daha önce 10 sefer denedim bir şey olmadı" diyerek kendini savundu.

Olaya şahit olan haberciler şaşkınlığını gizleyemedi.

Son Güncelleme: 15.01.2016 22:13