Bu Meyveyi Sadece Kadınlar Yiyecek!



Belki bu haberden sonra fikrinizi gözden geçirirsiniz. NBC News, genetik olarak pembe ete sahip yeni bir ananas türünün Gıda ve İlaç İdaresi tarafından satışa çıkarıldığını bildirdi. Doğru duydunuz: Pembe ananas. Sonunda, ananas da sadece bizim için yetiştiriliyor kızlar!Açıkçası, neden bu kadar uzun sürdü merak ediyoruz. Göğüs kanseri bilincinin yükselişi ile son birkaç yıl içinde, pembe su şişeleri, pembe bornozlar, hatta pembe savaş uçakları bile gördük. Pembe meyve, sadece istismar edilmek için yalvaran büyük bir pazar fırsatıydı. Sonunda, meyve devi Del Monte, çağrıyı dinleyerek, meyvelerdeki likopen düzeyini, domatesleri ve karpuzu kırmızı yapacak pigmenti arttırmak için ananas genlerini ayarladı. Bu ananasın içi pembe, dışı sarı ve bir lakabı da var: “Rose”. Çok havalı!‘Rose’ iyi satarsa belki Del Monte diğer meyveleri de pembe yapmak için çalışır. Sonuçta kadınlar büyük bir pazar segmenti! Biz buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz ve bizim için önemli olan ‘pembe renk’ için savaşacağız! Satın aldığımız her şeyin beyaz ile kırmızı arasındaki orta noktada olmasını sağlamak, tek amacımız!Şaka bir yana, kadınların zekasıyla alay eden bu tür saçma ‘keşifler’, yakında ‘pembe ananas kilo verdiriyor’ haberlerine de yol açabilir. Görürseniz şaşırmayın ve tabii ki inanmayın…