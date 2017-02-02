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02 Şubat 2017 Perşembe 17:30

Bu Mesleği Yapanlar Grip Olmuyormuş!

Bu Mesleği Yapanlar Grip Olmuyormuş!
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Bu Mesleği Yapanlar Grip Olmuyormuş!
Kış aylarının korkulu rüyası gribal enfeksiyonlar, hemen hemen her insanı olumsuz yönde etkilerken, öyle bir meslek var ki, kullanılan bir maddeden dolayı, bu işi yapanlar grip enfeksiyonlarına maruz kalmıyor.


Çırak yetişmemesinden dolayı, artık son temsilcilerini gördüğümüz, can çekişen meslekler arasında olan kalaycılık, Balıkesir’in bir çok ilçesinde artık yapılmıyor. 5 ilçeyi bünyesinde barındıran Edremit Körfezi’nin son kalaycısı Elmas Kaplan, kalaycılık mesleğinin belki de hiç bilinmeyen bir yönünü açıkladı. Baba mesleği olan kalaycılığı 40 yıldır aralıksız sürdüren Kaplan, çalıştığı süre içinde hiç grip hastalığına yakalanmadığını anlattı.İHA muhabirine açıklamalarda bulunan emektar kalaycı Elmas Kaplan, kalaylamada kullandığı nişadırın oluşturduğu buharın gribal enfeksiyonlara karşı koruyucu olduğunu söyledi. Kaplan, “Ben bu işi 40 senedir yapıyorum. Fakat artık çırak yetişmiyor. Bu işi bilene zor gelmez. Kolay bir iştir. Çalışırken elimiz, yüzümüz siyah olduğu, bu işin pis olduğu için çıraklar gelmiyor. Kalay yaparken, önce kalayı kostiğe koyuyorum. Sonra kum ile sürtüyorum. Yamuk yerlerini düzelttikten sonra da ateşte kalay yapıyorum. Tencere, tepsi, sahan, tabak, çaydanlık, kazan gibi ürünleri kalaylıyorum en çok. Daha çok köylüler kalaylatmak için eşya getiriyor. Bir tencereyi 10 liraya kalaylıyoruz” dedi. Kaynak: Bu mesleği yapanlar grip olmuyormuş!


 
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