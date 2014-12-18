Bu Köyde Kimse Hareket Edemiyor



Japonya’nın güneyinde, bir dağın eteğindeki Nagoro isimli bu köyde sadece 35 kişi yaşıyor. 100‘ün üzerinde de bostan korkuluğu… Yaşamıyorlar tabi ama -mış gibi yapmakta pek başarılılar. “Başarı”nın kaynağı Tsukimi Ayano.



Yıllarca köyünden uzakta yaşadıktan sonra dönen ve döndüğünde küçüklüğünden hatırladığı isimlerin çoğunu etrafta göremeyen Ayano “neden göçüp gidenleri bostan korkulukları olarak geri getirmeyeyim ki?” demiş olacak, köy bir anda kalabalıklaşmış. Otobüs durakları, evlerin önü ve belki de en korkuncu okul sıraları…



Ayano, arabayla 90 dakikalık mesafedeki şehir merkezine alışveriş için gittiğinde yanına bir korkuluğu arkadaş niyetine almayı da ihmal etmiyormuş. Ne diyelim bilemedik!







“Çok sessiz sakinler böyle, ama canlarım hepisiii”





Parmaklar bir türlü havaya kalkamadı bu sınıfta





“Ben hep burdayım, sürekli, sabah akşam ya…”





“Otobüs gelse bineceğiz de gelmediği için şimdi, o yüzden yani, yoksa…”





Tsukimi Ayano nagoro korkuluk japon koy 35 kisi nolmus 1 Tsukimi Ayano nagoro korkuluk japon koy 35 kisi nolmus 3