Bu kez kadına uzaklaştırma verildi

Ankara 11. Aile Mahkemesi’nde görülen dava dosyasına göre Ankara’nın tanınmış iş adamlarından S.Ü., iş kadını R.Y.B. ile kısa süreli arkadaşlık yaptı. İlişkinin bitmesinden bir süre sonra S.Ü., R.Y.B.’nin kendisine psikolojik şiddet uyguladığı, kendisini ve ailesini rahatsız ettiği, “aşağılayıcı ve küçük düşürücü” hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla Ankara 11. Aile Mahkemesi’ne başvurdu. S.Ü., mahkemeden koruma tedbiri istedi.

İş kadını hakkında uzaklaştırma kararı veren mahkeme, “Şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması, işadamının bulunduğu konuttan, yerden derhal uzaklaştırılmasına, bir kilometreden daha yakınına girmemesine, şiddet mağdurunun şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesine, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine” hükmetti.

YAKININDA ALKOL ALAMAYACAK

Mahkeme “Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesine, mağdurun bulunduğu yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmamasına” da hükmetti.