banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
88735
ALTIN
230.181
DOLAR
6.0368
STERLİN
7.7100
EURO
6.8881
Alkol ve sigaraya zam geliyor
ALKOL VE SİGARAYA ZAM GELİYOR
Bakanlar Kurulunda alınan son kararlar
Son Dakika
BAKANLAR KURULUNDA ALINAN SON KARARLAR
Yangınıda tabanca hırsızı çıkarmış
YANGINIDA TABANCA HIRSIZI ÇIKARMIŞ
Bira hırsızları tutuksuz yargılanacak
BİRA HIRSIZLARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner282

Bu kez kadına uzaklaştırma verildi

İş adamı S.Ü., kısa süre birlikte olduğu eczacı R.Y.B.’nin kendisine psikolojik şiddet uyguladığı gerekçesiyle Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, işkadınına iki ay uzaklaştırma verdi.

Bu kez kadına uzaklaştırma verildi

İş adamı S.Ü., kısa süre birlikte olduğu eczacı R.Y.B.’nin kendisine psikolojik şiddet uyguladığı gerekçesiyle Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, işkadınına iki ay uzaklaştırma verdi.

17 Ağustos 2018 Cuma 23:20
Bu kez kadına uzaklaştırma verildi

Ankara 11. Aile Mahkemesi’nde görülen dava dosyasına göre Ankara’nın tanınmış iş adamlarından S.Ü., iş kadını R.Y.B. ile kısa süreli arkadaşlık yaptı. İlişkinin bitmesinden bir süre sonra S.Ü., R.Y.B.’nin kendisine psikolojik şiddet uyguladığı, kendisini ve ailesini rahatsız ettiği, “aşağılayıcı ve küçük düşürücü” hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla Ankara 11. Aile Mahkemesi’ne başvurdu. S.Ü., mahkemeden koruma tedbiri istedi. 

İş kadını hakkında uzaklaştırma kararı veren mahkeme, “Şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması, işadamının bulunduğu konuttan, yerden derhal uzaklaştırılmasına, bir kilometreden daha yakınına girmemesine, şiddet mağdurunun şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesine, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine” hükmetti.

YAKININDA ALKOL ALAMAYACAK

Mahkeme “Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesine, mağdurun bulunduğu yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmamasına” da hükmetti.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Feci olay! Evlendikleri günün sabahına çıkamadılar
Feci olay! Evlendikleri günün sabahına çıkamadılar
Dolar bozdurana bedava akaryakıt
Dolar bozdurana bedava akaryakıt
Evcil hayvan mutluluk ilacı
Evcil hayvan mutluluk ilacı
Yazının Devamı..
Yazının Devamı..
Oğlunu evin bacasına zincirle bağladı
Oğlunu evin bacasına zincirle bağladı
Son evrede kanseri yendi
Son evrede kanseri yendi
6 Ağustos günlük burç yorumunuz
6 Ağustos günlük burç yorumunuz
Bu tavuklar kuzu fiyatına satılıyor
Bu tavuklar kuzu fiyatına satılıyor
19 kiloyu aştı yürüyemez hale geldi
19 kiloyu aştı yürüyemez hale geldi
Estetik bağımlılığı bu hale getirdi! 24 yaşındaki kadın...
Estetik bağımlılığı bu hale getirdi! 24 yaşındaki kadın...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim