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Bu Hafta Rüyalarınıza Dikkat Edin

Bu Hafta Rüyalarınıza Dikkat Edin

16 Ocak 2016 Cumartesi 14:52
Bu Hafta Rüyalarınıza Dikkat Edin
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Yaylar bu hafta rüyalarınıza dikkat edin
Bu hafta özellikle rüyalarınız özellikle çok enterasan semboller ve mesajlar içerebilir, ekstra dikkat etmenizde yarar var.

Mars/Neptün olumlu etkileşimi ile; ruhsal anlamda size iyi gelecek konulara yönelebilirsiniz, yürüyüşlere çıkabilir, kitap okuyabilir, meditasyon yapabilir ya da bu hafta bol bol dua edebilirsiniz.

Tabii ki ruhsal olarak size en iyi neyin geldiğini siz bilirsiniz. Ya da bu hafta profesyonel psikolojik bir destek alabilirsiniz.

Bu hafta güneş kova burcuna giriş yapacak ve tam 1 ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Önümüzdeki bir aylık dönemde odaklanacağınız, hayatınızın merkezinde olacak olan konular; Seyahatler, eğitim, yakın çevreniz, kardeşlerinizle ilgili konular olabilecektir. Bu ay bol bol seyahat edebilirsiniz, tatil planları yapabilirsiniz, bazılarını iş hayatında kullanabilecekleri tarzda bir eğitime başlayabilirler.

Bu hafta özellikle rüyalarınız özellikle çok enterasan semboller ve mesajlar içerebilir, extra dikkat etmenizde yarar var.
Özellikle bilgisayar veya dil eğitimi olabilir bu. Kardeşlerinize bu ay daha fazla vakit ayırabilecek, onlara destek olabileceksiniz. Web sitesi, blog, kitap yazma..vb konularda araştırmalar yapabilirsiniz. Yakın çevrenizle çok fazla ilgilenmekten kendin ize vakit ayırmayı da ihmal etmemelisiniz. Tanıtım,reklam, yayıncılık gibi konulara da odaklanabilirsiniz. Kitap çıkarmak gibi bir planınız varsa bu 1 aylık süreçte yayın evleri ile görüşmeler yapabilirsiniz. Bu hafta Venüs de Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 18 Şubat’a kadar bu burçta seyahat edecek.

Yakın çevrenizle çok fazla ilgilenmekten kendin ize vakit ayırmayı da ihmal etmemelisiniz. Tanıtım,reklam, yayıncılık gibi konulara da odaklanabilirsiniz. Kitap çıkarmak gibi bir planınız varsa bu 1 aylık süreçte yayın evleri ile görüşmeler yapabilirsiniz.
Bu tarihe kadar; maddi anlamda bereketli, kazançlarınızın artabileceği bir süreç olacak. Terfi ile birlikte maaş artışı söz konusu olabilir, alım – satımlardan gelirinizi arttırabilirsiniz. Her halukarda geliriniz olumlu bir şekilde artmaya başlıyor. Tabi bu geçiş özellikle giysi alış-verişlerinizde en çok yapıldığı dönem, güzelleşmek, kendinizi iyi hissetmek adına da sıkça alış-verişler yapabilirsiniz. Yükte hafif pahada ağır şeyleri alabilirsiniz bu süreçte daha çok. Hafta sonu ise Aslan burcunda dolunay meydana gelecek.

Seyahatler iş ve kariyerinizi ilgilendiren eğitimler gündeme gelebilir. Önemli statü sahibi kişiler ile önemli görüşmeler, toplantılar yapabilirsiniz. Fakat size vaad edilen şeylerin gerçekleşmesi biraz zaman alabilir, stres yapmayın.
Seyahatler iş ve kariyerinizi ilgilendiren eğitimler gündeme gelebilir. Önemli statü sahibi kişiler ile önemli görüşmeler, toplantılar yapabilirsiniz. Fakat size vaad edilen şeylerin gerçekleşmesi biraz zaman alabilir, stres yapmayın. Bunun yanı sıra eşinizin kardeşleri ile ilgili konular ön planda olabilecekken, bazılarınız bu hafta tanıtım, reklam ile ilgili işlere yoğunlaşabilirler. Hukuk, kanun..vb devletle ilgili, devletle ilgili kağıtlarla işiniz çok fazla olabilir bu hafta. 
Son Güncelleme: 16.01.2016 16:55
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