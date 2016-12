Bu Çocuklar Ayda 15 Bin Dolar Kazanıyor

110 milyar dolarlık e-spor sektöründe takım sayısı artınca, sporculara talep patlaması yaşanıyor. Eskiden bilgisayar başından kalkmamakla eleştirilen çocuklar, lisans çıkararak ayda 15 bin doları bulan gelir elde ediyor. Sponsorluk ücreti ve milyon dolarlık transferler de cabası.Sabahtan akşama bilgisayar başında Oyun oynayan çocuğunuz varsa kızmayın çünkü bir gün hatta yarın binlerce hatta milyonlarca dolar kazanabilir. Üstelik oturduğu yerden. Son yıllarda hızla büyüyen elektronik spor (e-spor) milyonlara hayallerini gerçekleştirme imkanı ve 'bu çocuk adam olmaz' diyen ebeveynlere yeni bir yol sunuyor. Sanal ortamda, kurulan futbol takımları, profesyonel olarak mücadele ediyor. Kendi takımları, ligleri, sponsorları ve turnuva gelirleri var. Sektör üniversite ve liselerde oldukça popüler. Bu alana yatırım yapıp takım kuran, e-futbolcu lisansı alarak onbinlerce lira kazanan… Kısacası bu aralar herkes oyun peşinde.Gençleri bir kenara bırakın, mesela eski bir futbolcu veya bir türlü keşfedilememiş bir amatör olabilirsiniz. Futbol içinizde ukde kalmış ya da 'bir şans daha verseler' diyenlerdensiniz belki de. Aklı mahallenin köşesindeki toprak sahada kalan çocuğunuza da tavsiye edebileceğiniz bir spor faaliyeti bu. Lisanslı e-sporcu olmak için tek yapmanız gereken iyi bir oyuncu olmak. 17-18 yaşındaki e-sporcular da fiziksel futboldaki gibi gelir elde eden kişiler. Başarılı olanlar ayda 15 bin doları bulan kazanç sağlıyor.Küresel organizasyonlarda verilen ödüller, 2011'den itibaren yüzde 553 arttı. 2016'da küresel ölçekte sektörün yıllık işlem hacmi 110 milyar dolar seviyesini aştı. Yolun başında olan Türkiye'de piyasası, 500 milyon dolarlık bir hacme ulaştı ve Avrupa'dan iki kat hızlı büyüyoruz. Hal böyle olunca pastadan pay almak isteyen şirket ve yatırımcılar oyun pazarına yönelince e-sporculara talep patlaması yaşanıyor.Riot Games Topluluk ve Yayın Yöneticisi Erdinç İyikul ile 2009'da çıkan dünya çapında ilgiyle oynanan League of Legends (LOL) ve e-spor hakkında konuşuyoruz. LOL'nin bir ayda dünya çapında 100 milyon ülkemizde ise 22 milyon kişi tarafından oynandığını paylaşan İyikul, oyunun farklı ülkelerde ligleri olduğunu ve 3 milyon doları bulan rakamlarla oyuncuların transfer edildiğini söylüyor. “2015'te Spor Bakanlığından e-spor lisansı çıkartmış sporcu sayısı ise 3 binden fazla. 24 Ocak 2015'te Türkiye'nin ilk profesyonel e-spor ligini kurduk” diyor. Yeni yatırım olanakları ABD'li Riot Games'i Türkiye'ye yatırım için yönlendirmiş. “Türkiye pazarı gelişiyor ve Avrupa'da LOL'u en çok oynayan ikinci bölge” diyen İyikul, ülkemizin küresel ölçekte dikkat çektiğini anlatıyor. Ve ekliyor: “Bu öncelikle bir spor dalı, bilgisayar başındaki oyundan ziyade spor dalı olarak anılmasını istiyoruz.”Geçen yıl dünya şampiyonası internetten 350 milyon kişi, Ülker Sports Arena'daki finali de aynı anda 12 bin kişi izledi. Hal böyle olunca, birçok marka için milyonlarca insana ulaşmanın en iyi yolu takımlara ve sporculara sponsor olmak. Bu durum, takımlar için yeni taraftar bulma ve maddi gelir elde etmenin önemli bir yolu. Anlayacağınız, mahalle takımı yerine sanal takım kurmak bu aralar Moda.Alt liglerde daha fazla takım var ve burası birçok genç için yeni fırsatlar sunuyor. Tabii hemen belirtelim başarısız olabilir ve hiç para kazanmayabilirsiniz. Bu tamamen başarı ve yeteneğinize bağlı. Tabii biraz da şans. Öte yandan, oyun sektörü yeni fikirlere açık ve az sermaye gerektiren bir alan olduğu için önemli bir girişimcilik modeli sunuyor. Denemesi ve internetten indirmesi bedava. Dünyanın en basit oyunu futbol hakkında konuşmaya bayılan vatandaşa duyurulur.Şu sektör, evin köşesindeki toprak sahadan kan ter içinde dönerken 16 yaşında çıkmalıydı karşımıza. Aileden gizli, atari salonuna kaçtığımız zamanda bulmalıydı bizi. 'Büyüyünce ne olacan bakiim' sorusuna cevap olaydı. Kısacası, teknoloji dediğimiz şey, "Adam olmayacan mı sen?" gibi bir ergen kabusunu saha dışına çıkarıyor. Ne kadar hayıflansak da geçmişte ve bugün insanoğlu, her zaman bir çözüm buluyor. Mesela babamız her kızdığında hâlâ Nietzsche'nin "Babanın gizlediği şey oğulda ortaya çıkar" sözünü hatırlatıyoruz, pardon golü atıyoruz. Susuyor, karanlık bir mazisi var zannımca...Türkiye'den yurtdışına oyuncu ihraç edildiğini söyleyen Erdinç İyikul, “Türkiye'den bir oyuncu Avrupa ligine gitti. Başarılı sporcular için ciddi bir kariyer ve gelir imkanı var. Bunun için başarılı ve yetenekli olmanız önemli” diyor.İyikul, ülkemizden de örnek veriyor: “2015'te e-spor dünyasına dahil olan Beşiktaş ve 2016'da Avrupa Ligi EU LCS'te mücadeleye başlayan Schalke 04'ün ardından, Fenerbahçe de e-spor takımını, Ekim 2016'da “1907 Fenerbahçe” adıyla kurdu. Büyük kulüplerin yatırımı, e-sporun geleceğine duyulan güveni gösteriyor.” Bu oyunun birçok yan sektörü de beslediğini de anlatan İyikul piyasayı özetliyor: “Seslendirme sanatçıları, hakemler ve yorumcular gelir elde ediyor. 3 milyon hesap var, herkes aktif olarak oynamıyor, bu takımların takipçileri ve taraftarları var. Bu kişilere de ulaşmak önemli." Başarılı olanların yurtdışı turnuvalara katıldığını da söyleyen iyikul, "Turnuvada bir ailelerin bakış açısı değişiyor. Planlarını gözden geçiren ve oyun sektörünü daha farklı algılayan ebeveynler, kariyer planı bile yapanlar var" diyor.LOL oyunu sayesinde hayatı değişenlere tanık oluyoruz. Mersin'den Coşkun Eren, bilgisayarın çocukluğundan bu yana tutkusu olduğunu söylüyor. Eren'e göre, çocukların eskiden futbolcu olması istenmezdi, ne zaman bu işten çok para kazanıldı herkes futbol okullarına yöneldi. Aynı durum e-spor için de geçerli. Belli bir noktadan sonra ailelerin gözdesi olacak. Eren bu yola girmek isteyenlere tavsiyelerde bulunuyor: “Ailenizin karşısına kazanarak çıkın, 'Bak baba beni turnuvada 10 bin kişi izledi ve 2 bin lira kazandım' dediğiniz zaman bakış açıları değişiyor.” Antalya'dan “Şu yaşıma geldim ülke görmedim onun yurtdışında bizi temsil etmesi benim için büyük bir gurur” diyen Ayşegül Bıçak e-sporcu olan oğlunun her konuda yanında olduğunu söylüyor. Koray Bıçak ise 3-4 kez Türkiye'yi yurtdışında temsil etmenin mutluluğunu yaşıyor.