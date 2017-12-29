banner257
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
115333
ALTIN
158.813
DOLAR
3.7824
STERLİN
5.1192
EURO
4.5472
Soygunculardan Biri Yakalandı
Soygunculardan Biri Yakalandı
Alsancak’ta Cinayet
Alsancak’ta Cinayet
İSKELE, YENİ YILA HAZIR
İSKELE, YENİ YILA HAZIR
Özgürgün: Onlar batırır biz kurtarırız...
Özgürgün: Onlar batırır biz kurtarırız...
banner256

Bu Besin Yaşlanmayı Yavaşlatıyor

Bu Besin Yaşlanmayı Yavaşlatıyor

29 Aralık 2017 Cuma 21:37
Bu Besin Yaşlanmayı Yavaşlatıyor
banner238

ABD’li bilim insanları içeriğinde bulunan iki güçlü antioksidan sayesinde çörek mantarının yaşlanmaya karşı en etkili besinlerden biri olduğunu söylüyor.

Biftek mantarı, istiridye mantarı, bal mantarı, imparator mantarı… Yenilebilen ve belki de henüz birçoğunu tatmadığımız çeşitli mantarlar mevcut.  Tatları birbirinden farklılaşabilse de hepsinin ortak bir noktası var: gençleştirme!   

Food Chemistry dergisinde yayınlanan yeni araştırmalar, mantarın ergotionein ve glutatyon olarak bilinen tedavi edici bileşikleri içermesi dolayısıyla; kalp rahatsızlıkları, kanser, Alzheimer ve yaşlanmaya bağlı serbest radikalleri önemli ölçüde azaltabildiğini tespit edildi.

ergotionein ve glutatyon

Araştırmada incelenen Alzheimer ve Parkinson hastalarında, ergotionein'in düşük seviyelerde olduğu ortaya çıktı. Özellikle çörek mantarında bol miktarda bulunan ergotionein, bu hastalıklarla mücadelede bu yüzden önemli bir rol oynuyor.

Mantarda bulunan bir diğer güçlü antioksidan olan glutatyon, yaşlanmaya bağlı serbest radikallerin yok edilmesine yardımcı olur. Bu yüzden, bilim insanları: glutatyon yönünden zengin beslenmenin, kronik yorgunluk, otoimmün bozukluklar, otizm gibi rahatsızlıklar için tedavi edici olduğunu söylüyor.

Glutatyon, aynı zamanda maruz kaldığımız toksinleri nötralize ederek karaciğerin sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.

Araştırmalarda test edilen mantarların hepsinde, bu yaşlanma karşıtı iki bileşen mevcut. Fakat yaşlanmayı yavaşlatmada rol oynayan iki güçlü antioksidana, en çok çörek mantarında, en azsa kültür mantarında rastlanıyor.
Bilim insanları, ayrıca, mantarların pişirilmesinin bu 2 besin maddesinin seviyesini etkilemediğini belirtti.

Son Güncelleme: 29.12.2017 23:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ağız Kokusu Sosyal Bir Sorun!
Ağız Kokusu Sosyal Bir Sorun!
Dünyanın En Seksi Araba Tamircisi!
Dünyanın En Seksi Araba Tamircisi!
17 Yıldır Tuvalete Gitmiyor!
17 Yıldır Tuvalete Gitmiyor!

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim