Bu Balık Tam 2 Milyon 225 Bin TL'ye Satıldı!



Japonya'nın Tokyo kentindeki balık pazarında yılın ilk açık artırmasında 212 kiloluk bir orkinos yaklaşık 74.2 milyon yene (yaklaşık 2 milyon 225 bin TL) alıcı bulduTokyo'da balık pazarında yılın ilk açık artırmasında 212 kiloluk bir orkinos fahiş bir fiyata alıcı buldu.Japonya’nın kuzeyinde Oma kıyıları tarafında avlanan dev orkinos Sussi Zanmai restoran zincirinin sahibi Kiyoshi Kimura tarafından alındı.Kimura orkinosa tam 74.2 milyon yen (yaklaşık 2 milyon 225 bin TL) ödedi.Tsukiji balık pazarında yapılan yılın ilk açık artırması adeta bir balık festivaline dönüştü.