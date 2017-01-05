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05 Ocak 2017 Perşembe 20:09

Bu Balık Tam 2 Milyon 225 Bin TL'ye Satıldı!

Bu Balık Tam 2 Milyon 225 Bin TL'ye Satıldı!
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Bu Balık Tam 2 Milyon 225 Bin TL'ye Satıldı!
Japonya'nın Tokyo kentindeki balık pazarında yılın ilk açık artırmasında 212 kiloluk bir orkinos yaklaşık 74.2 milyon yene (yaklaşık 2 milyon 225 bin TL) alıcı buldu

Tokyo'da balık pazarında yılın ilk açık artırmasında 212 kiloluk bir orkinos fahiş bir fiyata alıcı buldu.

Japonya’nın kuzeyinde Oma kıyıları tarafında avlanan dev orkinos Sussi Zanmai restoran zincirinin sahibi Kiyoshi Kimura tarafından alındı.

Kimura orkinosa tam 74.2 milyon yen (yaklaşık 2 milyon 225 bin TL) ödedi.

Tsukiji balık pazarında yapılan yılın ilk açık artırması adeta bir balık festivaline dönüştü.


 
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