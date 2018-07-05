banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98350
ALTIN
187.089
DOLAR
4.6436
STERLİN
6.1453
EURO
5.4277
Kermiya sapığı yakalandı
KERMİYA SAPIĞI YAKALANDI
Trafiğe bir can daha!
TRAFİĞE BİR CAN DAHA
Tır dorsesinde umuda yolculuk
TIR DORSESİNDE UMUDA YOLCULUK
İnşaat demirlerini çalmış
İNŞAAT DEMİRLERİNİ ÇALMIŞ
banner282
Flaş Haber
Trafiğe bir can daha!
Kapat

Böyle canilik olmaz

Bebek katili hemşire!

Böyle canilik olmaz

Bebek katili hemşire!

05 Temmuz 2018 Perşembe 09:01
Böyle canilik olmaz

Böyle canilik olmaz… Bebek katili hemşire!

İngiltere'de bir hastanedeki bebek ölümlerini araştıran polisler, 8 bebeği öldürdüğü düşünülen bir hemşireyi tutukladı.

İngiliz basını bugün kan donduran bir gelişmeyle sarsıldı. Countess of Chester Hastanesi’ndeki bebek ölümlerini araştıran polis ekipleri, şok edici gelişmelere ulaştı.

2015-2018 yılları arasında doğum kliniğindeki 17 bebeğin ölümünü şüpheli bulan yetkililer, bu kapsamda geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Elde edilen bulgular sonucunda hastanede hemşire olarak görev yapan Lucy Letby’nin tutuklandığı açıklandı.

hemsire-facebook

Letby’nin tutuklanması hastanede şok etkisi yarattı. Meslektaşlarının güleryüzlü ve çalışkan biri olarak tanımladıkları 28 yaşındaki Letby, geçtiğimiz yıllarda bebekler için bir yardım etkinliği düzenlenmesinde katkıda bulunmuş ve büyük takdir toplamıştı.

hemsire-facebook3

Letby’nin evinde de aramalarda bulunan polis ekipleri, genç kadının 8 bebeğin ölümünden sorumlu olduğu iddiasıyla tutuklandığını belirtti.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Çocuğunuza, ‘Öpsün, o senin teyzen’ diye ısrar etmeyin’
‘Çocuğunuza, ‘Öpsün, o senin teyzen’ diye ısrar etmeyin’
Parasını almaya çalışanlara bir şok daha!
Parasını almaya çalışanlara bir şok daha!
‘Ölüsüne bile dokunmayın’
‘Ölüsüne bile dokunmayın’
Köpeğin gözlerini oyup, ölüme terk ettiler
Köpeğin gözlerini oyup, ölüme terk ettiler
2 Temmuz günlük burç yorumunuz
2 Temmuz günlük burç yorumunuz
Hatay’da iki kafalı bebek dünyaya geldi
Hatay’da iki kafalı bebek dünyaya geldi
Evlerimiz de zehir deposu
Evlerimiz de zehir deposu
Yarın gece Kadir Gecesi...
Yarın gece Kadir Gecesi...
Tütünsüz Dünya Günü Kapsamında Lefkoşa’da “Velespeed” Sürüşü
Tütünsüz Dünya Günü Kapsamında Lefkoşa’da “Velespeed” Sürüşü
Karın ağrısıyla gitti, hasta da doktor da gözlerine inanamadı!
Karın ağrısıyla gitti, hasta da doktor da gözlerine inanamadı!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim