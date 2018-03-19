Böyle boşanma tazminatı ne duyuldu ne görüldü

AKP'ye ve Gökçek ailesine yakınlığıyla tanınan Genç İnşaat'ın veliahdı Murat Genç eşinden boşanırken öyle bir servet ödedi ki, duyanlar kulaklarına inanamadı.

Zenginler arasında artık çok kullanılan bir söz var, 'Boşanacak kadar zengin değilim' diyorlar. Çok doğru bir söz. Zira zenginlerin boşanması ciddi bir servete mal oluyor. Hele de sözünü ettiğimiz zenginler dudak uçuklatan servetlerini birkaç yıl içinde, siyasilerle kurdukları akçeli ilişkiler sonucunda kazandılarsa...

Melih Gökçek'in göz bebeği olan iş insanlarından Genç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Genç’in oğlu Murat Genç, eşi Nazan (İlcan) Genç’ten boşanırken,. Cumhuriyet tarihinin en büyük tazminatını ödedi.

Çift 17 Eylül 2011’de görkemli bir düğünle evlenmişti, 4 yaşında bir oğulları var. Anlaşmalı boşanan çiftin imzaladığı protokole göre Genç eski eşine şunları verecek:

- Nazan Genç'e 6 milyon 500 bin dolar nafaka ödenecek.

- Murat Genç, eşi ve oğlu adına özel bir bankaya 2019 yılı Mayıs ayından başlamak kaydıyla her yıl ocak ayında 500 bin pound olmak üzere 10 yılda toplam 10 milyon pound yatıracak.

- Oğlunun velayetini de alan Nazan Genç, soyadını kullanmayı sürdürecek ve evlenmediği sürece ayda 100 bin lira “yoksulluk nafakası” alacak.

- Murat Genç oğluna bunun dışında 30 bin lira “iştirak nafakası” verecek. İki nafaka da her yıl TEFE oranında artırılacak.

- Murat Genç oğlunun, “Yurtiçi, yurtdışı eğitim, öğretim, kurs, sağlık, okul servisi, ulaşım, spor ve hobi faaliyetleri, seyahat ve tüm bakıcı giderlerini” karşılayacak.

- Ulus/Etiler’deki lüks bir projedeki 3+1 daire Nazan Genç'in olacak.

- Ayvalık’ta bir daire ve Ankara’da oturdukları lüks müşterek ev Nazan Genç'e verilecek.

- Ankara Dikmen’de 35 gayrimenkul Nazan Genç'e verilecek.

- Bu devir ve tescillerin süresi içinde yerine getirilmemesi halinde ise Murat Genç eski eşine 45 milyon lira ödeyecek. İşlemlerin masrafları da Murat Genç tarafından karşılanacak.

- Ankara plakalı lüks araç Nazan Genç’e devredilecek.

- Yine Genç’in sahibi olduğu hava yollarına ait uçak 15 gün önceden bildirilmek koşuluyla eski eşi Nazan Genç’in kullanımına tahsis edilecek. Uçağın bakım, uçuş ekibi, her türlü yolculuk masrafı da Murat Genç tarafından ödenecek.

Tazminat tutarını okudunuz. Siz bu durumu nasıl değerlendirdiniz bilemem ama benim anladığım şu: Nazan Genç'in elinde çok sağlam bir koz var ve o kozu kullanmış.

Taraflar ne kadar zengin olursa olsun hiçbir boşanma protokolü böyle hükümler içeremez çünkü.

Gökçek ailesine ve AKP'ye yakınlığıyla tanınan, haklarında onlarca şaibeli haber bulunan Genç ailesi bu inanılmaz serveti nasıl edindi tahmin ediyoruz. Hatırlarsanız, Gökçek görevden alındığı zaman Osman Gökçek'in ailenin servetini uçakla Yunanistan'a kaçırdığı iddia edilmişti. O uçak Genç ailesinin özel uçağıydı ve Osman Gökçek 3 gün içinde bu uçakla Yunanistan'a tam 4 kez gitmişti.

Nazan Genç eminim ki, bu iddialara ve ötesine ilişkin çok şey biliyor ve bunu da boşanırken kullanmaktan çekinmedi bence.