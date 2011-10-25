Bölgeler komitesi başkanının Türk tehditleri ile ilgili endişesi

Bölgeler Komitesi’ne bağlı CIVEX (Vatandaşlık, Yönetim, Kurumsal ve Dış Meseleler) Komisyonu Başkanı Luc Van den Brande, Türkiye’nin; Güney Kıbrıs’ın AB Dönem Başkanlığı’nı devralması durumunda AB ile olan ilişkilerini donduracağıyla ilgili “tehditleri” nedeniyle endişe duyduğunu dile getirdi.

Bölgeler Komitesi’ne bağlı CIVEX (Vatandaşlık, Yönetim, Kurumsal ve Dış Meseleler) Komisyonu Başkanı Luc Van den Brande, Türkiye’nin; Güney Kıbrıs’ın AB Dönem Başkanlığı’nı devralması durumunda AB ile olan ilişkilerini donduracağıyla ilgili “tehditleri” nedeniyle endişe duyduğunu dile getirdi.

Haravgi gazetesinin haberine göre Van den Brande komisyonda yaptığı konuşmada, Kıbrıs’ta Türk askeri bulunması için herhangi bir neden göremediğini savundu. Van den Brande, adadaki TC kökenli vatandaşlarla ilgili olarak ise, bazılarının bunu problem olarak görmemesine karşın, kendisinin bunun önemli bir problem olduğunu düşündüğünü söyledi.

Türkiye’nin AB’ye üyelik müzakerelerinde kapalı bulunan bazı başlıkların, kapalı kalmaya devam etmesi gerektiğini öne süren Van den Brande, AB’nin açık olan başlıklar üzerinde, Türkiye ile işbirliği içerisinde çalışmaya devam etmesi gerektiğini de ifade etti.