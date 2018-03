BM’den doğrudan müzakereler sürecinin uzatılması düşüncesi

BM’nin, doğrudan müzakereler sürecinde yeni bir uzatmaya gidilmesini “gerekli” olarak değerlendirdiği ve bu çerçevede iki zaman takvimli-istasyon senaryo şekillendirdiği belirtildi.

BM’nin, doğrudan müzakereler sürecinde yeni bir uzatmaya gidilmesini “gerekli” olarak değerlendirdiği ve bu çerçevede iki zaman takvimli-istasyon senaryo şekillendirdiği belirtildi. Fileleftheros gazetesi, “iyi haber alan kaynaklara” dayandırdığı haberinde, doğrudan müzakereler masasında şekillenen olgular ışığında BM’nin, ağır basan ikincisiyle, iki senaryo incelediğini yazdı. Haberde yer alan iddialara göre, ilk senaryo, “sürecin; elzem olarak Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığını üstlenmesinden önce 2012 yılının ilk altı ayında bitmesi hedefiyle uzatılması” yönünde.

Anlaşma sağlanması durumunda ayrı ayrı referandumlar yapılacak, çıkmaz halinde ise taraflara sorumluluk yüklenilecek. Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığını üstlenmesi ışığında, AB’nin de bu senaryoyu cesaretlendirdiğini yazan gazete, AB’nin; Türk “uyarılarını” da göz önünde bulundurduğunun görülmekte olduğunu belirtti. İkinci senaryonun ise, görüş birliği olmasa bile, sürecin 2013 Rum Başkanlık seçimlerinden sonra sürece ilişkin yeni bir sıçramanın yapılması hedefiyle muhafaza edilmesi yönünde olduğunu yazan gazete, gerek BM’nin gerekse arabulucuların “2013 başkanlık seçiminin beklenmesinin” ihtimal dışı olmadığını maksatlı olarak sızdırdıklarını; zira Güney’deki iç cephedeki bugünkü koşullarla şimdiki Rum Yönetimi Başkanı Hristofyas’ın, herhangi bir anlaşma ortaya çıksa bile, bu anlaşmayı geçirmesinin mümkün olmayacağı öngörüsüne sahip olduklarını belirtti.

ÜÇLÜ GÖRÜŞME Gazete aynı haberi içerisinde Kıbrıs Türk tarafı ile Kıbrıs Rum tarafının, gelecek hafta yapılacak olan üçlü görüşmeye ilişkin beklentilerine yer verdi. Kıbrıs Rum tarafının, üçlü görüşmeye, sürecin ileriye götürülmesi için koşulların şekillendirilmesinin gerekli olduğu önerisiyle gideceğini yazan gazete, Kıbrıs Rum tarafının, özlü olarak, Türk tarafına yönelmesi için topu BM’ye atacağını belirtti. Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’ın geçen hafta BM Genel Sekreteri Ban’la yaptığı telefon görüşmesinde, müzakerelerde var olan olguların şu anda çok taraflı veya uluslararası konferansın toplanmasını haklı çıkarmadığını ilettiğini anımsatan gazete, Rum tarafının ayrıca BM Genel Sekreteri’nin Yardımcısı Lynn Pascoe ve Genel Sekreter’in Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer’dan olası “sürprizlerden” endişe duyduğunu da belirtti.

Gazete Kıbrıs Türk tarafını ise üçlü görüşmeye, ileriki adımlara yönelik olarak alternatif önerilerle gideceğini savundu. Kıbrıs Türk tarafının, Genel Sekreter’in önüne iki seçenek koyacağının görülmekte olduğunu ileri süren gazete, Türk tarafının ilk önce, mevcut sürecin zafiyetini ortaya koyarak bunun hiçbir yere götürmeyeceğini ve sonlandırılması gerektiğini dile getireceğini iddia etti. Gazete Kıbrıs Türk tarafının böyle bir durumda sorumluluğun Kıbrıs Rum tarafına yüklenilmesini de talep edeceğini yazdı. Gazetenin iddiasına göre, Kıbrıs Türk tarafı ikinci olarak, çabaların Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığından önce sona ermesini ortaya koyarak Ban’dan, bir yol haritasını belirlemesini ve bunu uygulamasını talep edecek.

“BM: MOMENTUMUN KORUNMASI” Fileleftheros yukarıdaki başlıklı bir başka haberinde New York’taki üçlü görüşmeye ilişkin tüm senaryoların açık olduğunu ancak “mucizelerin” de olmayacağını yazdı. Gazete bu öngörünün, BM’deki bir diplomatik kaynak tarafından dile getirildiğini belirtti. BM Genel Sekreteri Ban ve yakın çalışma arkadaşlarının, Kıbrıs sorunundaki temel konulardaki uçurumun azaltılması, bugüne kadar sağlanan görüş birliklerinin kaydedilmesi ve bir sonraki (New York’tan sonra) üçlü görüşmeye kadar ileriki adımların belirlenmesini isteyeceklerini yazan gazete, BM yetkililerinin, bir sonraki üçlü görüşmenin ilk başta, yıl sonuna kadar yapılmasını umut ettiklerini ancak şimdi gelecek Mart sonu veya Nisan başı şeklinde ikinci bir düşünceye sahip olduklarını belirtti.

Gazete Pascoe ve Downer’in, New York görüşmesinde çok taraflı konferansın toplanmasına değin somut faaliyetler için karar alınmasını istediklerini ancak şu anda, böyle bir şey konusunda anlaşmaya varılması olasılığının olmadığını tespit ettiklerini yazdı. Habere göre aynı diplomatik kaynak gazeteye yaptığı açıklamada, Ban’ın, başka bir zaman çerçevesinin bulunmadığı, ileriki adımlar için şimdi anlaşmaya varılması gerektiği yoksa ilerleme eksikliği ve tarafların temel konularda görüş birliği sağlama zaafı konusunda Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirmek zorunda kalacağını, savunması ihtimalinin bulunduğunu söyledi. Gazete ayrıca “Türk kaynakların; Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun, New York’taki üçlü görüşmede Rum tarafının doğalgaza ilişkin aramaları konusunu da gündeme getireceğini savunduklarını” yazdı.

HRİSTOFYA NEW YORK’A CUMA GÜNÜ VARACAK. Gazete Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’ın, üçlü görüşme için Cuma günü New York’a varacağını yazdı. Habere göre Hristofyas aynı gece (Cuma) ve Cumartesi günü Manhattan’daki otelde konaklayacak. Hristofyas Pazar günü sabah ise üçlü görüşmenin yapılacağı “GreenTree” çiftlik evinin bulunduğu Long Island Manhasset (Manhattan’a 28 kilometre uzaklıkta) bölgesine gidecek ve Pazartesi gününe kadar burada kalacak. Hristofyas bunun akabinde ise Manhattan’daki otele geri dönecek ve Salı günü New York’tan ayrılacak.

“GENEL SEKRETERİN ADIMLARI” Kathimerini gazetesi ise, BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon’un ve yakın çalışma arkadaşlarının Güvenlik Konseyi üyeleriyle yaptıklarını görüşmeler temelinde, sürecin en azından Nisan ayına kadar sürmesi ve bu tarihe kadar 2 veya 3 kez daha üçlü görüşmenin yapılmasının planlandığını yazdı. Gazete o zamana kadar çözüm sağlanmaması durumunda sürece; Şubat 2013 Başkanlık seçimlerinden sonraya kadar ara verilmesinin açıklanacağını ileri sürdü. Habere göre diplomatik kaynaklar ayrıca, önceki üçlü görüşmelerin aksine, Ankara veya Kıbrıs Türk tarafından “sürpriz-önerilere” ilişkin herhangi bir sızdırılmanın yapılmadığını belirttiler.