Bilim Dünyası Uyarıyor: Cinsel İlişkiye Girmeden Önce Sakın Bunu Yapmayın

ABD'li bilim insanlarının bugün yaptığı açıklama sosyal medyada günün konusu oldu. New York'ta görevli ürolog David Kaufman, cinsel ilişki dolayısıyla bulaşıcı hastalığa yakalanmamak için kadınlar ilişkiye girmeden önce idrarını yapmaması gerektiğini söyledi.

New York’ta çalışan ürolog David Kaufman, “Kadınların yanlış anladığı bir şey var. Sürekli cinsel ilişkiye girmeden önce tuvalete gidilmesi gerektiği tavsiye edildi. Fakat bu aslında bulaşıcı hastalıkların yayılmasına sebep oluyor” dedi.

Cinsel ilişkiye girdikten sonra tuvalete giderek idrar yapmanın normal olduğunu söyleyen ve bunu tavsiye eden Kaufman Yahoo News’e konuştu.

Kaufman, “Cinsel ilişki sırasında vajinadaki bakteriler idrar yoluna ulaşabilir. Eğer öncesinde idrar yapıldıysa bunu dışarı atacak bir sıvı kalmamış oluyor. Dolayısıyla bu bakteriler ciddi rahatsızlıklara ve büyük acılara sebep olan enfeksiyonlara sebep olabilir” dedi.