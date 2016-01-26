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Bilim, Daha Az Pizza Yemenizi Sağlayabilir

Bilim, Daha Az Pizza Yemenizi Sağlayabilir

26 Ocak 2016 Salı 15:05
Bilim, Daha Az Pizza Yemenizi Sağlayabilir
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Bilim, Daha Az Pizza Yemenizi Sağlayabilir
Akşam pizza siparişi vermeden önce eve daha büyük bir masa almayı düşünür müsünüz? “Ne alakası var” demeyin zira bilim insanları oldukça ilginç bir araştırmaya imza attı; ufak bir zihin oyunuyla daha az pizza yiyerek doymanın yolunu buldu

İşin hilesi oldukça basit. Tek yapmanız gereken pizzanızı daha büyük bir masada yemek.
ABD merkezli Tüketici Araştırmaları Derneği'ne ait dergide yayımlanan araştırmanın sonuçlarına göre; favori pizzanız daha büyük bir masada servis edildiğinde, daha küçük masada servis edilene göre daha az yiyorsunuz.

Araştırmanın arkasındaki mantık da gayet basit. Pizza küçük bir masanın üzerinde servis edildiğinde, normalden fazla yeriz çünkü dilimler de küçük görünür. Dolayısıyla doyma hissi hemen oluşmaz. Büyük masada servis edildiğinde ise tam tersi bir algı oluşur.

Bilim insanları araştırmaya derinlik katmak için pizzaları 8'li ve 16'lı dilimlere bölüp; her birini büyük ve küçük masalarda servis etmiş ancak sonuçta bir değişiklik olmamış.
Uzmanlar aşırı yemenin önüne geçmek ve kilo almamak isteyenlere bu yöntemi denemelerini öneriyor. 
Son Güncelleme: 26.01.2016 17:10
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