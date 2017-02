Bilim Adamlarından Şaşırtan Açıklama

Haftada kaç kez duş alınmalı? / Bilim adamlarından korkutan açıklama



Bilim adamları insanoğlunun gereğinden fazla duş aldığını ortaya çıkarırken bunun verdiği zararları da açıkladı.Birçok kişi her gün duş almanın temizlik ve sağlık açısından çok önemli olduğunu düşünebilir fakat bilim insanlarının bu konuya yaklaşımı hiç de tahmin edebileceğiniz türden değil.Ne kadar duş alacağımızı sosyal etkenler belirliyorWebtekno'nun haberine göre iki dermotolog, yaptıkları araştırma sonucunda insanların gereğinden fazla çok duş aldıklarını ortaya çıkardı. New York’taki Mount Sinai Hastanesi’nde yardımcı profesör olarak çalışan Dr. Joshua Zeichner’e göre sıklıkla aldığımız duş ve beden kokusu olarak bildiğimiz şey, geçmişten beri sosyal etkenler tarafından belirlenmiş bir illüzyon.devamı aşağıdaDiğer bir dermatolog Dr. Ranella Hircsh ise Dr. Zeichner’e hak verircesine şu açıklamayı yapıyor: "İnsanlar gereğinden daha fazla duş almaları gerektiğini düşünüyor ve bunun toplumsal olarak fark etmemiz çok önemli. Bu düşüncenin sosyal normlardan kaynaklandığını anlamamız gerekiyor."Her iki dermatolog, özellikle sıcak suyla sık sık duş almamızın cildimizde kuruma ve rahatsızlıkların oluşmasına sebep olabileceğini söylüyor. Bununla birlikte cildimizde bulunan ‘iyi huylu’ bakteriler ölebilir ve bu, hastalıklara karşı cildimizin daha hassas ve savunmasız hale gelmesine sebep olabilir.İki doktor, özellikle şu konuya dikkat çekiyor: Bebeklerinizi her gün yıkamayın çünkü bu onlara yarardan çok zarar verecektir. Eğer bebekler küçük yaştan itibaren bakterilere maruz kalmazlarsa, ciltleri yaşları ilerledikçe daha hassas hale gelecektir.Bulunduğunuz konum ve günlük aktiviteleriniz ne sıklıkla duş almanız gerektiği konusunda sizi istemsizce yönlendirebilir, fakat her gün duş almak doktorların önerdiği bir hareket değil. Eğer her gün terden sırılsıklam olmanıza sebep olan bir iş ya da aktivitede bulunmuyorsanız iki günde, hatta üç günde bir duş almanız öneriliyor. Eğer bu durum sizi çok rahatsız edecekse, vücudunuzun ‘ter kokusu’ yapan bölgelerini sabunla ya da temizleyici havlularla temizleyebilirsiniz. Bu sayede hem kötü kokulardan hem de ter sebebiyle oluşacak bakterilerden kurtulabilirsiniz.Doktorların altını çizdiği başka bir konu daha var: İç çamaşırınızı değiştirmek için duş almayı beklemeyin. Duş alın ya da almayın fark etmez, her gün iç çamaşırınızı değiştirin. Bununla ilgili yürütülen başka bir araştırma, duş alırken kendimizi arındırdığımız kirden ve pislikten çok daha fazlasını iç çamaşırlarımıza bulaştırdığımızı ortaya koyuyor.