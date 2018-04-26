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Bakan Çelen 1 Mayıs işçi bayramı bütün çalışanlar tatil yapsın açıklaması...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda çalışanların tatil yapması konusunda tüm sektörlere duyarlılık göstermeleri çağrısında bulundu.

Bakan Çelen 1 Mayıs işçi bayramı bütün çalışanlar tatil yapsın açıklaması...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda çalışanların tatil yapması konusunda tüm sektörlere duyarlılık göstermeleri çağrısında bulundu.

26 Nisan 2018 Perşembe 20:31
Bakan Çelen 1 Mayıs işçi bayramı bütün çalışanlar tatil yapsın açıklaması...

ÇELER’DEN İŞVERENLERE: “1 MAYIS’TA TÜM ÇALIŞANLAR TATİL YAPSIN”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda çalışanların tatil yapması konusunda tüm sektörlere duyarlılık göstermeleri çağrısında bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler yazılı açıklamayla, tüm işveren temsilcilerine 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda çalışanlarının tatil yapmasına imkan yaratmaları yönünde çağrı yaptı. 

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Çeler açıklamasında, “1 Mayıs İşçi Bayramı, Resmi Tatil ve Anma Günleri Yasası kapsamında, işçi ve emekçiler tarafından Birlik ve Dayanışma Günü olarak ülkemizde resmi tatil günü olarak kutlanmaktadır. Bakanlığımız 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda tüm çalışanların tatil yapması hususunda  kamuoyunda farkındalık yaratılması amacıyla girişim başlatmıştır” ifadelerini kullandı. 

Birçok sektör temsilcisi ve sivil toplum örgütünün de 1 Mayıs’ta işçilerin çalıştırılmaması konusunda destek ve hassasiyetini bakanlığa ilettiğini belirten Çeler, “Bu çerçevede, tüm sektör temsilcisi işverenlerimizden bakanlık olarak konuyla ilgili hoşgörü ve sağduyu beklemekteyiz” dedi. 

 

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ÇELER’DENİŞVERENLERE1MayısÖNERİSİ
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