Bakan Çelen 1 Mayıs işçi bayramı bütün çalışanlar tatil yapsın açıklaması...

ÇELER’DEN İŞVERENLERE: “1 MAYIS’TA TÜM ÇALIŞANLAR TATİL YAPSIN”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda çalışanların tatil yapması konusunda tüm sektörlere duyarlılık göstermeleri çağrısında bulundu.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler yazılı açıklamayla, tüm işveren temsilcilerine 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda çalışanlarının tatil yapmasına imkan yaratmaları yönünde çağrı yaptı.







Birçok sektör temsilcisi ve sivil toplum örgütünün de 1 Mayıs’ta işçilerin çalıştırılmaması konusunda destek ve hassasiyetini bakanlığa ilettiğini belirten Çeler, “Bu çerçevede, tüm sektör temsilcisi işverenlerimizden bakanlık olarak konuyla ilgili hoşgörü ve sağduyu beklemekteyiz” dedi.



