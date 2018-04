Bahar yorgunluğuna karşı öneriler

Kış bitince yükselen güneş, canlanan doğa ve renklenen yaşam alanları… Bahar ayları ruhumuza iyi gelirken diğer yandan ise bahar yorgunluğuna neden olabiliyor. Yaz tatilinin özlemle beklenmesi ile birliktekış aylarının yorgunluğu daha fazla hissediliyor. Hatta dalgınlık, huysuzluk, yorgunluk, asabi olma hali, uyuma isteği, hatta hiber tansiyon, kalp damar rahatsızlıkları, saçların dökülmesi, ciltlerde kuruluk gibi belirtiler görülebilir. Bu da iş ve gündelik yaşamda yapılması gerekenlerin aksamasına, iş planlarınınertelenmesine neden oluyor. Sıkı bir diyete bir türlü başlanamıyor hatta geçen aydan kalan spor programına adapte olunamıyor…

Mevsim geçişlerinde dönemsel ruh hallerinin yaşanabildiğini anlatan Yaşam Sihirbazı kitabının yazarı Kişisel Gelişim Uzmanı Dr. Turhan Güldaş, “Baharın başlamasıyla nem oranı artar. İnsanlar kış ayalarında metabolizmanın yavaşlamasının ardından birdenbire bahara adapte olamayabilirler. Baharla birlikte de havadaki elektrik yükü artar. İnsanlar da negatif iyonlarla kendini yorgun hissedebilir. Dalgınlık, huysuzluk, yorgunluk, asabi olma hali, uyuma isteği, hatta hiber tansiyon, kalp damar rahatsızlıkları, saçların dökülmesi, ciltlerde kuruluk gibi belirtiler görülebilir.Bu durum birkaç haftadan uzun sürerse bir doktora danışmakta fayda vardır. Ancak il etapta fiziksel ve ruh halinizi değiştirmek için kendi kendinize uygulayabileceğiniz yöntemler de bulunmaktadır” dedi.



İşte Dr. Turhan Güldaş’ın herkesin uygulayabileceği fiziksel ve davranışsal önerileri:

FİZİKSEL ENERJİNİZİ YÜKSELTİN

•UYKU KALİTENİZİ DÜŞÜRMEYİN: Uyku esnasında vücut için tamir ve şarj sistemleri devreye girer. İnsanı yeni güne hazırlayan uygu kalitesi; yatak, yastık seçimi, ortamın havalandırılması, ışıklandırılması gibi durumlara bağlıdır. Uyku yedi saatten az olmamalı, gerçekten çok yoğun olan insanlar için minimum altı saat uyku vücudun dinlenmesi açısından büyük önem taşır.

•SPOR VAZGEÇİLMEZİNİZ OLSUN: Spor fiziksel enerjinizi yükselten bir diğer faktördür. Spor kan dolaşımını artırır ve vücudun her hücresine kanın gitmesine yardımcı olur. İnsanın aldığı besinler kana karışır ve kan aracılığı ile hücrelere ulaştırılır. Bu iletim sonunda insan gün içerisinde enerji elde eder. Spor yapmak, hem bu ulaşımda etkili, hem de insanın endorfin salgılamasına yardımcı olur. Spor yapmak enerjik olmak için en verimli yöntemlerden birisidir. Abartılmadan, doğru şekilde yapılan spor, insanı yormaz aksine enerjisini yükseltir.

•SAĞLIKLI VE DENGELİ BESLENİN: Sağlıklı ve dengeli beslenme insanın enerjisi için önemli olduğu bilinen bir gerçek. Meyve ve sebze ağırlıklı beslenmenin proteinler ile desteklenmesi insana enerji sağlar. Fastfood türünde kalitesiz karbonhidrat ve şeker içeren besinlerden uzak durun. Fiziksel enerjiyi yükseltmek için de vitaminler ve takviyeler almak da faydalıdır. Özellikle bu dönemlerde C ve B vitaminleri çok önemli. Bol bol su içmeyi de ihmal etmeyin. Ayrıca sigara ve alkol gibi zararlı maddelerden de uzak durmak gerekir. Metabolizmayı zayıflatır, vücudunenerjisini düşürür, kalitesiz yaşam, yorgunluklar, ağrı ve mutsuzluk hali yaratır. Zararlı alışkanlıklardan uzak durmak, açık havada dolaşmak, kapalı alanları havalandırmak insanın enerjik olmasına yardımcı olur.

•KÜÇÜK MOLALAR VERİN: Düşük enerjiden yakınanlar için gün içerisinde verilen küçük molalar, siesta da oldukça verimli bir uygulama olabilir. Ofiste çalışan ve enerjisi düşenler için 10-15 dakikalık bir siesta güne enerjik bir şekilde devam etmeyi sağlar. Kısa sürede yüksek etkili bir siesta yapmanın yöntemi uzanıp ayakların altına bir minder koyarak doksan derecelik pozisyonda uzanmaktır. Ayakların bu duruşu sayesinde beyne kan gitmesi sağlanır. Bu pozisyonda 10 ila 30 dakika arasında dinlenmek enerji sağlar. Beynin birkaç saniyeliğine bile kapanıp açılması insana 5-6 saatlik bir uykudan yeni uyanmış enerjisi verir.

ERTELEME ALIŞKANLIĞINDAN KURTULUN

Ertelemek insanların enerjisini alır. Ertelemek arkanızda dağların birikmesini sağlar. Bir şeyi ertelemek onu yok etmez. Yapılması ertelenen her şey arka planda varlığını rahatsız edici bir şekilde sürdürmeye devam eder. Ertelemekten vazgeçip yapmak için bir adım atılmazsa biriken işler kişinin yaşam enerjisinden çalmaya başlar. Cep telefonlarında çalıştırılan ama kapatılmayan uygulamalar cep telefonlarının şarjını bitirir. Ertelenen işler de bu şekilde insanların enerjisini bitirir. İnsanlar bazen sırf enerjileri olmadığı için erteleyebilirler. Bunun temelinde önceden ertelenen ve insanı yoran işler vardır.

•ŞİMDİDE YAŞAYIN: Ne dün ne de yarın, bugünde yaşayın. Yarınki zamanı kaliteli hale getirmenin tek yolu bugünü güzel yaşamaktır. Önemli olan nokta bu zaman dilimini, maksimum nasıl kullanırız ve nasıl verimli hale getirebiliriz. Bunu yapanlar yarınki hedeflerinde başarıya ulaşırlar ve yükselirler. Zamanı güzel, pozitif, verimli kullanın.

•KENDİNİZİ ALDATMAYIN: İnsanların erteleme süreçlerinde en çok başvurdukları yöntem kendilerine yalan söylemeleridir. Başlayacağım, yapacağım, şu diziden sonra kalkacağım gibi yalanlar insan ruhuna zarar verir. Bilinçaltının ve ruhunun güveni zedelenir, özgüven azalır. Yapılması gereken şeyi yapmak, ertelemek üzerine düşünmemek ve hızlı bir şekilde karar vermek önemlidir. Bunları yaparken planlı olmayı unutmamak gerekir.

•BEKLEMEDEN HAREKETE GEÇİN: Ertelemek korkunun sonucunda ortaya çıkar. İnsanlar gözlerinde büyüttüğü, yapamayacağından endişe duyduğu, zor olduğunu düşündüğünü şeyler yapmayı sürekli ertelerler. Ertelemekten kurtulmak için karar vermek gereklidir. Örneğin spora başlamaya karar verin, kararınızı ertelemeyin şimdi başlayın. Beklemek kimseye bir şey kazandırmaz. Bugün ya da yarın yapılması gereken bir işi ertelemek mevcut zamanın kalitesini düşürür. Bugün yapacağınız bir iş sayesinde yarın farklı bir şey yapabilirsiniz. Bugün ertelediğiniz bir iş, yarın tatile zaman ayırmanızı engelleyebilir. Her yarın, daha yoğun bir gün haline gelir ve insanı daha çok boğar.

KENDİ KENDİNİZİ MOTİVE EDİN

•MOTİVASYON ŞART: Motivasyon insanın yaşama enerjisi için gerekli olan yakıttır. Motivasyon için akla gelebilen her şey denenebilir. Sevilen müzikleri dinlemek insanı motive edebilir, enerjiyi yükseltebilir. Eğer böyle bir motivasyon yöntemi işe yarıyorsa güne sevilen müziklerle başlamak doğru olacaktır.

•MANTRALARIN GÜCÜNDEN YARARLANIN: Motivasyonun en önemli faktörlerinden birisi de mantradır. İçsel konuşmalar gün içerisinde motive olmayı sağlar. “Bugün enerjim yerinde, bugün kendimi çok enerjik hissediyorum” gibi küçük cümleler ile motive olmak mümkündür. Her durum için farklı mantralar seçilebilir ve insan bu yöntemle her an motivasyonunu yüksek tutabilir.

•MEDİTASYON YAPIN: Motivasyon için meditasyon olmazsa olmazdır. Meditasyon her sağlıklı ve başarılı olmak isteyen insanın uygulaması gereken bir yöntemdir. Sabah ve akşam yaklaşık olarak 10-15 dakikalık iki tane büyük seans ve gün içerisinde yapılan küçük seanslar ile insan kendini motive edebilir. Meditasyon enerjik bir şekilde güne başlamayı ya da devam etmeyi sağlar. Uyumadan önce yapılan meditasyonise yarın yeni bir güne başlamamızı ve beynimizdeki çöpleri temizlememizi sağlar. Enerjinizi tazelemek için meditasyon yapın.