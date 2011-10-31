Ay.Anna’lılar rüzgar parkına karşı

Larnaka’ya bağlı “Ay.Anna” (Akhisar) köyünde sakin Rumların, köye kurulacak rüzgar parkına karşı oldukları ve bu karara tepki yağdırdıkları belirtildi.

Larnaka’ya bağlı “Ay.Anna” (Akhisar) köyünde sakin Rumların, köye kurulacak rüzgar parkına karşı oldukları ve bu karara tepki yağdırdıkları belirtildi. Fileleftheros gazetesi, köy sakinlerinin Rum Meclisi Kontrol ve Savunma Komiteleri, Rum Elektrik İdaresi (AİK), Ombudsmanlık ve Rum Milli Muhafız Ordusu Genelkurmaylığı’na (YEEF) gönderdikleri yazıda, köye rüzgar parkı kurulmasını yasadışı, skandal ve tehlikeli olduğunu belirttiklerini yazdı.

Haberde, yazıda, köye rüzgar parkı kurulması durumunda, köy sakinlerinin ciddi sağlık problemleriyle karşı karşıya kalacağının ve rüzgar parkı için verilen inşaat izninin geri çekilmesi gerektiğinin belirtildiği de kaydedildi.