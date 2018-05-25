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Avustralyalı bilim insanlarından obeziteyi azaltacak öneri

Dünyanın odak noktasındaki obezite sorununa yönelik Avustralya'nın Deakin Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanları bin kişi ile bir çalışma yürüttü. Çalışmanın sonuçlarına göre şekerli içeceklerin üzerine konulacak caydırıcı fotoğrafların obeziteyi azaltabileceği ortaya konuldu.

Avustralyalı bilim insanlarından obeziteyi azaltacak öneri

Dünyanın odak noktasındaki obezite sorununa yönelik Avustralya'nın Deakin Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanları bin kişi ile bir çalışma yürüttü. Çalışmanın sonuçlarına göre şekerli içeceklerin üzerine konulacak caydırıcı fotoğrafların obeziteyi azaltabileceği ortaya konuldu.

25 Mayıs 2018 Cuma 15:25
Avustralyalı bilim insanlarından obeziteyi azaltacak öneri

Şekerli içecekler üzerine caydırıcı resimlerin konulmasının obeziteyle mücadeleye yardımcı olabileceği belirtildi.

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Avustralya’da Deakin Üniversitesi’nden bilim insanların yürüttüğü çalışmaya yaşları 18 ila 35 olan bin kişi katıldı. Katılımcılara, üzerinde yazılı bir uyarı ya da çürük diş resminin bulunduğu içeceklerden hangisini satın alacakları soruldu. Çürük diş resminin bulunduğu şekerli içeceklerin yüzde 36 daha az tercih edildiği görüldü. Araştırma ekibinin lideri Prof. Anna Peeters, şekerli içeceklerin üzerine bu tip caydırıcı resimler koymanın insanların daha sağlıklı seçimler yapmasına ve obezitenin azaltılmasına yardımcı olacağını ifade etti.

Araştırmanın sonuçları Viyana’da yapılan Avrupa Obezite Kongresi toplantısına sunuldu.

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