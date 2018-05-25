Avustralyalı bilim insanlarından obeziteyi azaltacak öneri

Şekerli içecekler üzerine caydırıcı resimlerin konulmasının obeziteyle mücadeleye yardımcı olabileceği belirtildi.
Araştırmanın sonuçları Viyana’da yapılan Avrupa Obezite Kongresi toplantısına sunuldu.
Dünyanın odak noktasındaki obezite sorununa yönelik Avustralya'nın Deakin Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanları bin kişi ile bir çalışma yürüttü. Çalışmanın sonuçlarına göre şekerli içeceklerin üzerine konulacak caydırıcı fotoğrafların obeziteyi azaltabileceği ortaya konuldu.
Şekerli içecekler üzerine caydırıcı resimlerin konulmasının obeziteyle mücadeleye yardımcı olabileceği belirtildi.
Araştırmanın sonuçları Viyana’da yapılan Avrupa Obezite Kongresi toplantısına sunuldu.