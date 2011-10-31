Avın bilançosu: 1 ölü 2 yaralı

Rum tarafında dün başlayan avda, bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin yaralandığı belirtilirken, bu vakalardan hiçbirinin av tüfeği kazalarına bağlı olmadığı kaydedildi.

Rum tarafında dün başlayan avda, bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin yaralandığı belirtilirken, bu vakalardan hiçbirinin av tüfeği kazalarına bağlı olmadığı kaydedildi. Fileleftheros gazetesi 66 yaşındaki Sokratis Vrasidas adlı bir avcının dün Baf bölgesinde avlanırken fenalaşarak hayatını kaybettiğini yazdı.

Habere göre Vrasidas’ın kalp durmasından öldüğü tahmin ediliyor. Öte yandan gazete iki kişinin de av esnasında düşerek yaralandığını kaydetti.