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Atatürk Havalimanı’nda çıplak kadın krizi!

İstanbul’da çıplak kadın turist ortalığı birbirine kattı

Atatürk Havalimanı’nda çıplak kadın krizi!

İstanbul’da çıplak kadın turist ortalığı birbirine kattı

20 Temmuz 2018 Cuma 15:30
Atatürk Havalimanı’nda çıplak kadın krizi!

Airport Haber'de yer alan habere göre; Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde yabancı uyruklu bir kadın yolcu çırılçıplak soyundu, ceketiyle kadının üzerini örtmeye çalışan personel zor anlar yaşadı.

Atatürk Havalimanı’nda dün ilginç bir olay yaşandı. Alkolün etkisiyle kendinden geçen kadın turist, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Geliş Katı'ndaki 206-207 numaralı kapıların bulunduğu alandaki bir tuvalette çırılçıplak soyunarak yolcu salonuna çıktı.

Çıplak halde terminal içerisinde dolaşan kadına havalimanı personeli müdahale etti. AirportHaber’e ulaşan görüntüde, alkollü olduğu belli olan kadının ayakta durmakta güçlük çektiği gözlenirken bir çalışan ceketiyle kadının üzerini örtmeye çalıştı. Bu sırada kadın, personeli eliyle taciz etmeye çalıştı.

Bir süre havalimanı içerisinde çıplak şekilde dolaşan kadın daha sonra polis tarafından gözaltına alındı.

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