FLAŞ HABER

Magandalar Yakalandı

Yaşam:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Temmuz 2017 Salı 07:48

Arabayı Çalıştırdıktan Sonra Klimayı Açmanın Tehlikesini Biliyor Musunuz?

Arabayı Çalıştırdıktan Sonra Klimayı Açmanın Tehlikesini Biliyor Musunuz?
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233
Çoğu kişi arabaya oturur oturmaz hiç düşünmeden klimayı çalıştırır.

Peki ama bunun sizin ve etrafınızdakiler için gerçekten tehlikeli olabileceğini biliyor musunuz?

Bunun nedeni ise arabayı dışarıda bıraktığımız zaman camları kapamamızdır.

Gölgede bıraktığımız zaman arabanın içinde 400 ila 800 mg benzen birikir.

Örneğin, arabanızı 16 dereceden yüksek bir hava sıcaklığında güneşe koyduysanız, arabada biriken benzen miktarı 2000 ila 4000 miligrama kadar yükselebilir. Bu da izin verilen seviyenin neredeyse 40 kat daha fazlası.

Camlar kapalı bir şekilde arabada oturduğunuz zaman benzen solursunuz. Bu da karaciğerinize, kemik dokularını ve böbrekleri etkiler. Organizmadan benzenin atılması çok uzun sürer.

Arabaların kullanım klavuzlarında klimayı çalıştırmadan önce camları açmalısınız diye yazar ama nedeni yazmaz.

Tıbbi açıklama
Klima, soğuk hava üflemeye başlayana kadar, öncelikle içeride ısınan havayı ve beraberinde benzeni dışarı üfler. Benzen kansere yol açan zehirli bir maddedir.

Arabaya oturduğunuzda, garip bir koku almasanız bile, önce 1-2 dakika camları açın sonra klimayı çalıştırın.

Arabayı çalıştırdıktan sonra da pencereleri bir süre daha açık tutun. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Arabayı Çalıştırdıktan Sonra Klimayı Açmanın Tehlikesini Biliyor Musunuz?
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
18 TEMMUZ 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 18 TEMMUZ 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
SİVRİSİNEK ISIRIĞINA DİKKAT! SİVRİSİNEK ISIRIĞINA DİKKAT!
17 TEMMUZ 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 17 TEMMUZ 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Dünya Yıkılsa O Hayatta Kalacak! Dünya Yıkılsa O Hayatta Kalacak!
İşte Dünyanın En Pahalı Stres Çarkı İşte Dünyanın En Pahalı Stres Çarkı
11 Işık Yılı Uzaktan “Garip Sinyaller” Geliyor 11 Işık Yılı Uzaktan “Garip Sinyaller” Geliyor
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

18 TEMMUZ 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Haberi Oku