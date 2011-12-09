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Antoniadu: 12. Parseldeki yataklara ilişkin ilk veriler noel yortusu tarihlerinde

Rum Ticaret ve Sanayi Bakanı Praksula Antoniadu, Güney Kıbrıs’ın ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi...

Antoniadu: 12. Parseldeki yataklara ilişkin ilk veriler noel yortusu tarihlerinde

Rum Ticaret ve Sanayi Bakanı Praksula Antoniadu, Güney Kıbrıs’ın ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi...

09 Aralık 2011 Cuma 13:39
Antoniadu: 12. Parseldeki yataklara ilişkin ilk veriler noel yortusu tarihlerinde
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Rum Ticaret ve Sanayi Bakanı Praksula Antoniadu, Güney Kıbrıs’ın ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde bulunan 12. Parsel’deki yataklara ilişkin ilk verilere Neol yortusu tarihlerinde sahip olunacağını söyledi.

Rum Ticaret ve Sanayi Bakanı Praksula Antoniadu, Güney Kıbrıs’ın ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde bulunan 12. Parsel’deki yataklara ilişkin ilk verilere Neol yortusu tarihlerinde sahip olunacağını söyledi. Simerini gazetesine göre, Antoniadu, “IMH” Şirketi’nin organize ettiği “Kıbrıs Enerji Forumu”nda yaptığı konuşmada, teknik sorunlardan dolayı bir haftalık küçük bir gecikmenin yaşandığını bunun da ilk açıklamaları ertelediğini belirtti.

İkinci tur izinlere de değinen Antoniadu, sözleşme prototipinin iyileştirilmesini mümkün kılan yönteme ilişkin olarak bugünlerde yurt dışından yabancıların da katıldığı bir çok toplantının yapıldığına dikkati çekti. Antoniadu, bu sözleşme prototipinin, MEB’deki 12 parselle ilgili olacağının doğru olduğunu ayrıca bunun Güney Kıbrıs’ın çıkarını gerçekten garanti altına alacağını ifade etti. İlk izinden bu yana dört yılın geçtiğine dikkati çeken Antoniadu sözleşmenin iyileştirilmesine ve güçlendirilmesine gereksinim bulunduğunu söyledi.

Antoniadu ayrıca, sözleşmeye ek olan taslakların hazır olduğunu bunların ay sonundan önce AB ve Güney Kıbrıs resmi gazetelerine gönderilmesinin beklendiğini ifade etti. Antoniadu, AB’ın, metinleri tüm dillere tercüme etmesi için bir kaç haftaya gereksinimi olacağını söyledi.

Antoniadu, işlerliğe konulmakta olan prosedürlere dahil olması amacıyla bir Rum petrol şirketinin kurulması ihtimaline de değindi ve hidrokarbon yataklarına ilişkin yasada ilişkili bir öngörünün bulunduğunu, bunun incelenmekte ve uzmanların görüşlerinin alınacağı bir konu olduğunu da belirtti. Antoniadu, bölgede yapılan jeofizik ve sismik araştırmaların ardından şu ana kadar yeteri kadar şirketin bilgi satın aldığına da dikkati çekti.

Haravgi gazetesine göre Antoniadu, açıklamasında ayrıca, Kıbrıslı Türklerin, birleşmiş bir ada çerçevesinde Kıbrıs’ın deniz zenginliğinden faydalanabilmesinin mümkün olduğunu savundu. Güney Kıbrıs’ın ilan ettiği MEB’indeki olası doğalgaz yataklarından faydalanılmasının Kıbrıs sorununun çözümünü cesaretlendirmesinin mümkün olabileceğini ileri süren Antoniadu, Türkiye’nin, Doğu Akdeniz bölgesinde gerçek bir barış getiren birisi olduğunu kanıtlaması için şu anda altın bir fırsata sahip olduğunu, Türkiye’nin Kıbrıs sorununun çözümünden bir çok kazanca sahip olacağını öne sürdü. Antoniadu, Kıbrıs sorununun çözümünün Türkiye’nin “Kıbrıs” ile olan ilişkilerini normalleştirmesine neden olacağını ayrıca enerji alanında iki ülkenin işbirliğinde bulunmasına olanak sağlayacağını savundu.

AMIT MOR Eco Energy Ltd CEO’su İsrailli Amit Mor ise, Forum’da yaptığı açıklamada, doğalgazın ihraç edilmesi için çok yıla gereksinim olacağına, ilk önce yerel tüketimin garanti altına alınması gerektiğine vurgu yaptı. Amit Mor, 30 yıl için yerel ihtiyaçları karşılayacak doğalgazın olmaması durumunda ihracatın ileriye götürülmemesi gerektiğine dikkati çekti. İsrail’in kendi topraklarına doğalgaz sıvılaştırma terminali inşa etmesinin mümkün olmayacağını zannettiğini ifade eden Mor, bunun Güney Kıbrıs’a yapılmasının mümkün olduğunu söyledi.

Mor, Güney Kıbrıs’ın keşiflerinin büyük olması durumunda Avrupa’ya, amonyak, metanol ve petrokimya tedarik etmesinin mümkün olduğunu belirtti. Mor ayrıca, ülkenin daha cazip hale getirilmesi için enerji alanındaki vergi çerçevesini yeniden gözden geçirmesi konusunda da Hükümet’e tavsiyede bulundu.

“AFRODİT”TEKİ SONDAJ ÇALIŞMALARI Bu arada, Fileleftheros gazetesi, aldığı bilgilere dayanarak “Afrodit” parselindeki sondaj çalışmalarının, son deneme aşamasına girdiğini yazdı. Gazete esas istenilen şeyin (hedeflenen), doğalgazın kalitesinin belirlenmesi olduğunu belirtti. Noble Energy Şirketi’nin, deneme prosedürlerini tamamlamak ve de Mart ayında yeniden geri dönmemek için, 12. Parseldeki platformunun Ocak ayı ortasına kadar kalma süresini uzatmak için bir dizi faaliyeti garanti altına aldığını yazan gazete, ilk kalite verilerinin çok olumlu olduğunu, platformdaki uzmanların “Afrodit”in İsrail’in “Leviathan” yatağıyla aynı kalitede doğalgaza sahip olmasını beklediğini de belirtti.

Gazete Noble Energy’nin ayrıca kısa bir zaman dilimi için yüzer platform “FPSO” (floating production storage and offloading) temin etmek için uluslararası piyasadaki olanakları araştırdığını da yazdı.

Son Güncelleme: 09.12.2011 13:39
Anahtar Kelimeler:
SondajEkonomikBölgePraksulaAntoniaduMünhasır
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