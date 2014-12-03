Annesinin Karnında Anneannesinin Rahminde Doğdu



Dünyadaki ilk başarılı rahim nakli doğumu gerçekleşti.



İsveçte geçtiğimz ay doğan bebekler, rahim nakli sonrası gerçekleşen ilk doğumlar oldu. Hiserektomi denilen ameliyatı geçiren büyükanneler, kızlarına rahimlerini verdi.



Daily Mail'da yer alan habere göre operasyon şöyle gerçekleşti:



İlk olarak anne olacak kadından yumurtalar alındı ve suni döllenme ile döllenerek donduruldu.



10 saatlik bir operasyon sonucu, büyükanneden rahim bütün halinde damarlarıyla birlikte alındı.



Alınan rahim, 6 saat süren bir operasyon sonucu anne adayına yerleştirildi. Vücut rahmi kabul etsin diye güçlü immünosüpresan verildi.



Bir yıl sonra doktorlar, rahim naklinin başarılı olduğunu tamamen ikna olunca, dondurulmuş embriyolar rahme yerleştirildi.



Büyükannenin rahminde annenin vücudundaki bebek, sezaryan ameliyatı ile doğuruldu.



Bu ameliyatın rahmi olmayan on binlerce kadının çocuk sahibi olmasına olanak sağlayacağı tahmin ediliyor.