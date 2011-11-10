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Andoniadu İngiltere’de turizmi ele aldı

Rum Sanayi Ticaret ve Turizm Bakanı Praksula Andoniadu İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen “Wo

Andoniadu İngiltere’de turizmi ele aldı

Rum Sanayi Ticaret ve Turizm Bakanı Praksula Andoniadu İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen “Wo

10 Kasım 2011 Perşembe 13:24
Andoniadu İngiltere’de turizmi ele aldı
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Rum Sanayi Ticaret ve Turizm Bakanı Praksula Andoniadu İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen “World Travel Market WTM) turizm fuarı çerçevesinde Londra’da temaslarda bulundu.

Rum Sanayi Ticaret ve Turizm Bakanı Praksula Andoniadu İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen “World Travel Market WTM) turizm fuarı çerçevesinde Londra’da temaslarda bulundu. Haravgi gazetesinin haberine göre, Rum Turizm Örgütü (KOT) başkan ve yardımcısının eşlik ettiği Andoniadu, burada faaliyet gösteren Kıbrıslı Rum turizm acenteleriyle temaslarda bulunarak acentelerin sorunlarını dinledi.

Habere göre Andoniadu temasları sırasında, ekonomik krize rağmen İngiltere’den Güney Kıbrıs’a giden turist sayısında, 2011 yılında yüzde 11.1’lik bir artış gözlemlendiğini, gelirlerde de yüzde 14’lük artış olduğunu belirterek Rum hükümetinin gerek golf sahaları gerekse diğer alanlarda yatırımlarla turizme ağırlık vermeyi sürdüreceğini ifade etti.

Son Güncelleme: 10.11.2011 13:24
Anahtar Kelimeler:
RumİngiltereLondraTurizmSanayi TicaretPraksula Andoniadu
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