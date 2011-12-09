Anastasiadis Türkiye’yi şikayet etti

Avrupa Halk Partisi’nin (AHP) 7-8 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen toplantısına katılan DİSİ Başkanı Nikos Anastasiadis, Güney Kıbrıs’ın doğalgaz çalışmaları konusunda Türkiye’nin tutumunu şikayet etti.

Avrupa Halk Partisi’nin (AHP) 7-8 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen toplantısına katılan DİSİ Başkanı Nikos Anastasiadis, Güney Kıbrıs’ın doğalgaz çalışmaları konusunda Türkiye’nin tutumunu şikayet etti. Politis ve diğer gazeteler, DİSİ’den yapılan açıklamada, Anastasiadis’in yılda bir kez gerçekleştirilen AHP toplantısında yaptığı konuşmada Güney Kıbrıs’ın Akdeniz’deki doğalgaz çıkarma çalışmalarına değinerek, doğalgazın varlığının tüm AB için büyük bir fırsat teşkil edeceğini söylediğini yazdılar.

Habere göre Anastasiadis, doğalgazın bölgede istikrarın sağlanması ve Kıbrıs sorununun çözümü için büyük bir teşvik olduğunu savunurken Türkiye’nin ne yazık ki bunu göremediğini ileri sürdü.

AHP GELECEK YIL GÜNEY KIBRIS’TA TOPLANACAK Öte yandan gazete, Anastasiadis’in temasları çerçevesinde AHP’nin yılda bir kez, Aralık ayında yapılan toplantısının gelecek yıl Güney Kıbrıs’da gerçekleştirilmesi kararının alınmasını sağladığını yazdı. Haberde, Güney Kıbrıs’ın AB Dönem Başkanlığıyla aynı zamana denk gelecek olan toplantıya AB devlet veya hükümetlerinin 17 liderinin katılmakta olduğu, AB’nin en önemlilerinden biri sayılan toplantının Güney Kıbrıs’ta yapılacak olmasının ise Anastasiadis’in “büyük başarısı” olduğu öne sürüldü.