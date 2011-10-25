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Anastasiadis: çözüme ilişkin herhangi bir planın başarısı vatandaşların kabulüne bağlı

DİSİ Başkanı Nikos Anastasiadis, “çözüme ilişkin herhangi bir planın başarısının vatandaşların kabulüne bağlı

Anastasiadis: çözüme ilişkin herhangi bir planın başarısı vatandaşların kabulüne bağlı

DİSİ Başkanı Nikos Anastasiadis, “çözüme ilişkin herhangi bir planın başarısının vatandaşların kabulüne bağlı

25 Ekim 2011 Salı 10:06
Anastasiadis: çözüme ilişkin herhangi bir planın başarısı vatandaşların kabulüne bağlı
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DİSİ Başkanı Nikos Anastasiadis, “çözüme ilişkin herhangi bir planın başarısının vatandaşların kabulüne bağlı olduğunu” belirtti.

DİSİ Başkanı Nikos Anastasiadis, “çözüme ilişkin herhangi bir planın başarısının vatandaşların kabulüne bağlı olduğunu” belirtti. DİSİ dün, AB üyesi ülkelerin Güney Kıbrıs’taki büyükelçilerine yemek verdi. Fileleftheros gazetesi; “ ‘Avrupa Modeli Kıbrıs Federasyonu’... Halkın Kabul Edeceği Çözüm Planı...

DİSİ Başkanı Büyükelçileri Bilgilendirdi” başlıklarıyla verdiği haberinde, DİSİ Başkanı Nikos Anastasiadis’in yemekte yaptığı konuşmada, büyükelçilere çeşitli konularda bilgiler verdiğini yazdı. Habere göre Anastasiadis, çözüme ilişkin herhangi bir planın başarısının, vatandaşların kabulüne bağlı olduğunu belirtti. Avrupa Parlamentosu’ndaki Avrupa Halk Partisi’nin, Kıbrıs sorununa ilişkin tezine açıklık kazandırdığını ifade eden Anastasiadis; partinin, AB ilkeleriyle aynı hizada olacak, tek bir federasyon altında yeniden birleşmiş bir Kıbrıs’a ilişkin hedefi desteklediğini kaydetti.

Güney Kıbrıs’ın 2012 yılının ikinci yarısında AB Dönem Başkanlığı’nı üstleneceğine işaret eden Anastasiadis, partisinin bu süre içerisindeki bazı planları hakkında da büyükelçilere bilgi verdi. Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın, sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi”ndeki doğal kaynaklarından yararlanma çabalarından dolayı “tehditlerde” bulunduğunu iddia eden Anastasiadis, bu konuda ek önlemler aldıklarını belirtti.

Anastasiadis ayrıca Türkiye’yi; fırsat penceresinin herkese açılması için Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin daha kesin görüşlü olamaya ve yapıcı yaklaşım sergilemeye çağırdı.

Son Güncelleme: 25.10.2011 10:06
Anahtar Kelimeler:
RumDışıNikonAnastasiadis
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