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Amazon bugün Apple’ı geçebilir

Amazon'un ikinci çeyrek kârı 2.5 milyar dolara ulaşarak kendi rekorunu kırdı. Şirketin bugün ABD'de borsalar açıldığında Apple'ı geçerek dünyanın en değerli firması olması bekleniyor. Amazon'un değeri 880, Apple'ın değeri ise 954 milyar dolar.

Amazon bugün Apple’ı geçebilir

Amazon'un ikinci çeyrek kârı 2.5 milyar dolara ulaşarak kendi rekorunu kırdı. Şirketin bugün ABD'de borsalar açıldığında Apple'ı geçerek dünyanın en değerli firması olması bekleniyor. Amazon'un değeri 880, Apple'ın değeri ise 954 milyar dolar.

29 Temmuz 2018 Pazar 10:30
Amazon bugün Apple’ı geçebilir

Amazon’un açıklanan bilançosuna göre, firmanın net karı bu yılın ikinci çeyreğinde 2,5 milyar dolar olurken, söz konusu miktar şirket tarihinde bir çeyrekte elde edilen en yüksek net kar olarak kayıtlara geçti. Amazon’un net karı üç çeyrek üst üste 1 milyar doların üzerinde gerçekleşti. Firma, geçen yılın nisan-haziran döneminde 197 milyon dolar net kar elde etmişti.

GELİRİ DE YÜKSELDİ

Geçen senenin ikinci çeyreğinde şirketin hisse başına karı 0,40 dolar olurken, bu yılın aynı döneminde söz konusu miktar 5,07 dolara ulaştı. Amazon, 2017’nin nisan-haziran aylarında 37,95 milyar dolar gelir elde ederken, bu yılın aynı döneminde ise yüzde 39,4 artışla 52,89 milyar dolar gelir yakaladı.

YÜZDE 4 PRİM YAPTI

Bu yılın ikinci çeyreğindeki net karın rekor seviyeye ulaşmasının ardından, firmanın New York borsasında işlem gören hisselerinde yükseliş görüldü. Buna göre, New York borsasının kapanmasını takiben yapılan sınırlı işlemlerde şirketin hisse başına değeri bin 881 dolara tırmanarak yüzde 4 prim yaptı.

1 TRİLYON BARAJINI AŞABİLİR

Uzmanlar, Amazon’un hisselerindeki asıl yükselişin bugün gerçekleşmesinin beklendiğini belirtirken, firmanın piyasa değerinin 900 milyar doları aşarak dünyanın en büyük piyasa değerine sahip Apple’ı geçebileceğini, ardından bu yıl içinde 1 trilyon dolar barajını zorlayabileceğini vurguluyor.

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