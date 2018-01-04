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Altı Aylık Hamile Olduğuna İnandıramıyor

Sadece üç ay sonra anne olmaya hazırlanan genç kadının görüntüsü sosyal medyada günün olayı haline geldi.

Altı Aylık Hamile Olduğuna İnandıramıyor

Sadece üç ay sonra anne olmaya hazırlanan genç kadının görüntüsü sosyal medyada günün olayı haline geldi.

04 Ocak 2018 Perşembe 20:47
Altı Aylık Hamile Olduğuna İnandıramıyor
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Sadece üç ay sonra anne olmaya hazırlanan genç kadının görüntüsü sosyal medyada günün olayı haline geldi.

Adı Reanna Stephens olan 18 yaşındaki genç kadın hamile olduğunu söylemesine rağmen kendisine kimseyi inandıramıyor. Bunun nedeniyse 18 yaşındaki genç kadının altı aylık hamile olduğunu söylemesine rağmen fotoğrafların adeta bunun aksini söylemesi.

Karnı kelimenin tam anlamıyla dümdüz olan Stephens, bu görüntüsü yüzünden kimseyi gerçekten hamile oludğuna inandıramıyor. Hatta paylaştığı ultrason bile onun hamile olduğuna kimseyi inandıramadı.

Son Güncelleme: 04.01.2018 21:56
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