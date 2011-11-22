Akama; Natura 2000 programı’nda

Akama yarımadasının, Avrupa Komisyon’un kararının akabinde; artık Natura 2000 Programı’nın bir parçası olarak addedildiği belirtildi.

Akama yarımadasının, Avrupa Komisyon’un kararının akabinde; artık Natura 2000 Programı’nın bir parçası olarak addedildiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Akama yarımadasının, Avrupa Komisyonu’nun; Rum tarafının önerisini benimseme ve Akama’yı koruma altındaki bölgeler ağına dâhil etme kararının akabinde, bu bölgenin Natura 2000 Programı’nın bir parçası olduğunu yazdı.