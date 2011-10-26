Ahepa’dan destek

AHEPA’nın (American-Hellenic Educational Progressive Association) Avustralya ayağı, Kıbrıs sorununa çözüm bulunması yönünde Güney Kıbrıs’a destek verdi.

AHEPA’nın (American-Hellenic Educational Progressive Association) Avustralya ayağı, Kıbrıs sorununa çözüm bulunması yönünde Güney Kıbrıs’a destek verdi. Fileleftheros gazetesine göre AHEPA’nın Avustralya ayağı, 57’inci toplantısında Kıbrıs’la ilgili bir karar benimsedi.

Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’ın Kıbrıs sorununa çözüm bulunması yönünde gösterdiği çabalara destek verildiği kararda, “devam eden işgal, yasadışı kolonizasyon ve işgal bölgelerindeki dini-kültürel mirasın tahrip edilmesi ve Türk kışkırtmaları” kınandı.