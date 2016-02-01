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'Ağaç Adam' Sonunda Ameliyat Edilecek

DÜNYADA BİLİNEN 3 KİŞİ VAR

'Ağaç Adam' Sonunda Ameliyat Edilecek

DÜNYADA BİLİNEN 3 KİŞİ VAR

01 Şubat 2016 Pazartesi 17:05
'Ağaç Adam' Sonunda Ameliyat Edilecek
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 'Ağaç Adam' Sonunda Ameliyat Edilecek

Bangladeşli Abul Bajandar 10 yaşından beri ‘ağaç adam’ hastalığından mustarip.

Nadir görülen bu hastalığın sebebi, HPV’nin (Human Papilloma virüsü) şekil değiştirmesi olarak biliniyor.

Bangladeşli 26 yaşındaki Bajandar elinde ve ayağında büyüyen ‘köklerin’ alınması için nihayet ameliyat edilecek.

Ülkenin güneyindeki Khulna bölgesinde yaşayan Bajandar’a, ana sinirlerinin zarar görmemesini sağlamak adına ameliyat öncesi bir dizi tıbbi test yapılıyor. Testler tamamlandıktan sonra el ve ayaklarında büyüyen parçaların 5 kilogramlık kısmının alınması planlanıyor.

Rikşa (bisikletle çekilen taksi) kullanarak geçimini sağlayan Bajandar son dört yılda iyiden iyiye artan hastalığı yüzünden işini yapamaz hale gelmiş.

MASRAFLARI HASTANE KARŞILAYACAK

AFP’ye konuşan Bajandar, “Başlangıçta bunların zararsız olduğunu düşündüm, ancak yavaş yavaş çalışma yeteneğimi kaybettim. Şu anda iki elimde de 5 ila 7 cm arasında onlarca ‘kök’ var. Ayaklarımda ise daha küçükleri” diyerek anlatıyor hastalığını.

Ameliyatı yapacak olan Dhaka Medical College hastanesi (DMCH) masrafları karşılama kararı almış.

DÜNYADA BİLİNEN 3 KİŞİ VAR

DMCH yöneticisi, yaygın olarak ‘ağaç adam’ diye tabir edilen bu hastalığın şimdiye kadar Bajandar dışında dünyada iki kişide görüldüğünü belirtiyor ve Bangladeş’te ilk kez böyle nadir görülen bir hastalığa rastladıklarını aktarıyor.

Daha önce 2008 yılında aynı hastalığa sahip Endonezyalı bir köylü,  bir dizi ameliyat geçirerek vücudunda çıkan parçaları aldırmış.

Bajandar’ın kız kardeşi yüzlerce kişinin kardeşini görmek için evlerine geldiğini, hatta hastanede bile yüzlercesinin toplanarak ziyarete geldiğini anlatıyor.  





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Son Güncelleme: 01.02.2016 17:08
Anahtar Kelimeler:
Ağaç Adam Sonunda Ameliyat Edilecek
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